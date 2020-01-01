โครงการขุดเหรียญผ่านมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถขุดหรือรับคริปโตได้โดยตรงผ่านแอปบนสมาร์ตโฟน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่กินพลังงานสูง เครือข่ายเหล่านี้มุ่งเน้นการเข้าถึงในวงกว้าง โดยใช้ประโยชน์จากประมวลผลของอุปกรณ์มือถือหรือกลไกแบบ Proof-of-Engagement โทเค็นในกลุ่มนี้มักให้ความสำคัญกับการเติบโตของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างโหนดที่มีน้ำหนักเบา และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างทั่วถึง
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การขุดบนมือถือ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง