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โทเค็น Mobile Mining ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

โครงการขุดเหรียญผ่านมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถขุดหรือรับคริปโตได้โดยตรงผ่านแอปบนสมาร์ตโฟน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่กินพลังงานสูง เครือข่ายเหล่านี้มุ่งเน้นการเข้าถึงในวงกว้าง โดยใช้ประโยชน์จากประมวลผลของอุปกรณ์มือถือหรือกลไกแบบ Proof-of-Engagement โทเค็นในกลุ่มนี้มักให้ความสำคัญกับการเติบโตของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างโหนดที่มีน้ำหนักเบา และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างทั่วถึง

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08603
+0.21%
-1.28%
-1.95%
$ 926.15M
$ 1.10M
2
ORE
ORE
ORE
$ 60.51
-0.15%
+0.00%
+7.78%
$ 29.16M
$ 581.40K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.234635
0.00%
+0.19%
+6.64%
$ 18.94M
$ 3.66K
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.00884066
-0.06%
--
-4.24%
$ 4.60M
$ 5.82
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00406
0.00%
-2.17%
+0.25%
$ 2.25M
$ 9.83M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.0002448
+0.05%
-0.00%
-2.18%
$ 636.65K
$ 141.36
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004411
-0.83%
+0.11%
-4.21%
$ 464.14K
$ 4.10M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2.78E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.13K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 2.17E-6
0.00%
-29.60%
-29.55%
$ 26.27K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.04624134
+0.10%
-0.00%
-17.85%
$ 16.53K
$ 242.34
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000081
-1.22%
-10.00%
-6.90%
--
$ 55.95M

คำถามที่พบบ่อย

หมวดหมู่คริปโต Mobile Mining ครอบคลุมอะไรบ้าง
หมวด Mobile Mining ประกอบด้วยโครงการบล็อกเชนที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถรับคริปโตได้โดยตรงผ่านแอปบนสมาร์ตโฟน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขุดคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงหรือใช้พลังงานสูง
เครือข่าย Mobile Mining รักษาความปลอดภัยของบล็อกเชนอย่างไรโดยไม่ต้องใช้ผู้ขุดแบบดั้งเดิม
แทนที่จะใช้การขุดแบบประมวลผลดั้งเดิม เครือข่าย Mobile Mining มักใช้กลไกฉันทามติแบบเบา เช่น Proof of Engagement หรือ Proof of Stake โดยอาศัยฐานผู้ใช้มือถือจำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ทั่วโลก
เป้าหมายหลักของโครงการสกุลเงินดิจิทัล Mobile Mining คืออะไร
เป้าหมายหลักของโครงการ Mobile Mining คือการขับเคลื่อนการยอมรับในระดับโลก และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยลดอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้สมาร์ตโฟนทั่วไปให้ต่ำที่สุด
โทเค็น Mobile Mining มักถูกวิจารณ์ในประเด็นใดบ้าง
ข้อวิจารณ์ที่พบบ่อยเกี่ยวกับโทเค็น Mobile Mining ได้แก่ การขาดการใช้งานที่ชัดเจนของโทเค็นที่ขุดได้ การเปิดตัวเมนเน็ตที่ล่าช้าอย่างมาก และความเสี่ยงที่แอปมือถืออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้จากข้อมูลผู้ใช้เป็นหลัก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การขุดบนมือถือ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง