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ราคาปัจจุบัน Inverse USD วันนี้ คือ 0.988676 USD มูลค่าตลาด INVUSD เท่ากับ 99,700 USD ติดตามการอัปเดตราคา INVUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Inverse USD วันนี้ คือ 0.988676 USD มูลค่าตลาด INVUSD เท่ากับ 99,700 USD ติดตามการอัปเดตราคา INVUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Inverse USD ราคา (INVUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 INVUSD เป็น USD

$0.988676
$0.988676$0.988676
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Inverse USD (INVUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:09:28 (UTC+8)

ราคา Inverse USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Inverse USD (INVUSD) วันนี้ $ 0.988676, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน INVUSD เป็น USD คือ $ 0.988676 ต่อ INVUSD.

Inverse USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 99,700 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.35K INVUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา INVUSD เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.998941 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.704859

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น INVUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 129.95.

Inverse USD (INVUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 99.70K
$ 99.70K$ 99.70K

$ 129.95
$ 129.95$ 129.95

$ 99.70K
$ 99.70K$ 99.70K

100.35K
100.35K 100.35K

100,345.8293996137
100,345.8293996137 100,345.8293996137

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Inverse USD คือ $ 99.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 129.95 อุปทานหมุนเวียนของ INVUSD คือ 100.35K โดยมีอุปทานรวมที่ 100345.8293996137 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 99.70K

ประวัติราคา Inverse USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.998941
$ 0.998941$ 0.998941

$ 0.704859
$ 0.704859$ 0.704859

--

--

+0.57%

+0.57%

ประวัติราคา Inverse USD (INVUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Inverse USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Inverse USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0096679660
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Inverse USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.1242313907
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Inverse USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0096679660+0.98%
60 วัน$ +0.1242313907+12.57%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Inverse USD

การคาดการณ์ราคา Inverse USD (INVUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ INVUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Inverse USD (INVUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Inverse USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Inverse USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา INVUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Inverse USD

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Inverse USD (INVUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Crypto-backed StablecoinEthereum EcosystemStablecoins

เกี่ยวกับ Inverse USD

ราคาปัจจุบันของ Inverse USD คือเท่าไร?

Inverse USD เทรดอยู่ที่ ฿31.92876047271186640000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ INVUSD คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿3219757.95824858000000 INVUSD อยู่ในอันดับ #5771 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Inverse USD มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ INVUSD มีเท่าไร?

มีโทเคน 100345.8293996137 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Inverse USD เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Inverse USD เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿32.26026313511328740000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ INVUSD คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

INVUSD มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Inverse USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:09:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Inverse USD (INVUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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