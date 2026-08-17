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ราคาปัจจุบัน HyperLink hlHYPE วันนี้ คือ 56.47 USD มูลค่าตลาด HLHYPE เท่ากับ 7,563,317 USD ติดตามการอัปเดตราคา HLHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน HyperLink hlHYPE วันนี้ คือ 56.47 USD มูลค่าตลาด HLHYPE เท่ากับ 7,563,317 USD ติดตามการอัปเดตราคา HLHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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HyperLink hlHYPE ราคา (HLHYPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HLHYPE เป็น USD

$56.47
$56.47$56.47
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
HyperLink hlHYPE (HLHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:59:02 (UTC+8)

ราคา HyperLink hlHYPE วันนี้

ราคาปัจจุบัน HyperLink hlHYPE (HLHYPE) วันนี้ $ 56.47, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HLHYPE เป็น USD คือ $ 56.47 ต่อ HLHYPE.

HyperLink hlHYPE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,563,317 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 133.95K HLHYPE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HLHYPE เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 69.21 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 54.04

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HLHYPE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 56.05.

HyperLink hlHYPE (HLHYPE) ข้อมูลการตลาด

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

$ 56.05
$ 56.05$ 56.05

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

133.95K
133.95K 133.95K

133,945.4203387756
133,945.4203387756 133,945.4203387756

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HyperLink hlHYPE คือ $ 7.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.05 อุปทานหมุนเวียนของ HLHYPE คือ 133.95K โดยมีอุปทานรวมที่ 133945.4203387756 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.56M

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 69.21
$ 69.21$ 69.21

$ 54.04
$ 54.04$ 54.04

--

--

+3.27%

+3.27%

ประวัติราคา HyperLink hlHYPE (HLHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HyperLink hlHYPE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HyperLink hlHYPE เป็น USD เท่ากับ $ -6.5404401050
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HyperLink hlHYPE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HyperLink hlHYPE เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -6.5404401050-11.58%
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา HyperLink hlHYPE

การคาดการณ์ราคา HyperLink hlHYPE (HLHYPE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HLHYPE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา HyperLink hlHYPE (HLHYPE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ HyperLink hlHYPE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา HyperLink hlHYPE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HLHYPE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา HyperLink hlHYPE

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เกี่ยวกับ HyperLink hlHYPE

ราคาปัจจุบันของ HyperLink hlHYPE คือเท่าไร?

HyperLink hlHYPE มีราคาอยู่ที่ ฿1823.8326348860978000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ HLHYPE เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ HyperLink hlHYPE อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem,Liquid Staked HYPE การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ HLHYPE ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

HLHYPE เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿2235.3011627495454000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿1745.3500192889096000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 133945.4203387756 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HyperLink hlHYPE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:59:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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