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โทเค็น Liquid Staked HYPE ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Liquid Staked HYPE เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 59.17
+0.20%
+0.02%
+3.86%
$ 809.97M
$ 2.14M
2
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 57.61
-0.23%
+0.01%
+3.41%
$ 171.74M
$ 1.13K
3
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 58.3
0.00%
+0.00%
+2.71%
$ 34.46M
$ 12.41
4
HyperLink hlHYPE
HyperLink hlHYPE
HLHYPE
$ 56.47
0.00%
--
+2.92%
$ 7.56M
$ 56.05
5
Kintsu Staked Hype
Kintsu Staked Hype
SHYPE
$ 55.37
0.00%
--
-1.13%
$ 43.48K
$ 16.56

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Liquid Staked HYPE คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Liquid Staked HYPE เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.02B
โทเค็น Liquid Staked HYPE ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Liquid Staked HYPE ที่ติดตามบน MEXC นั้น KHYPE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Liquid Staked HYPE กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 Liquid Staked HYPE ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Liquid Staked HYPE ยอดนิยม รวมถึง KHYPE, STHYPE, KMHYPE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Liquid Staked HYPE คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Liquid Staked HYPE ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.02B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Liquid Staked HYPE นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง