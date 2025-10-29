ราคาปัจจุบัน Hyperbeat Ultra HYPE วันนี้ คือ 49.24 USD ติดตามการอัปเดตราคา HBHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HBHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hyperbeat Ultra HYPE วันนี้ คือ 49.24 USD ติดตามการอัปเดตราคา HBHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HBHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HBHYPE

ข้อมูลราคา HBHYPE

โทเคโนมิกส์ HBHYPE

การคาดการณ์ราคา HBHYPE

Hyperbeat Ultra HYPE โลโก้

Hyperbeat Ultra HYPE ราคา (HBHYPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HBHYPE เป็น USD

$49.24
$49.24
+1.60%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 47.39
$ 47.39
ต่ำสุด 24h
$ 50.44
$ 50.44
สูงสุด 24h

$ 47.39
$ 47.39

$ 50.44
$ 50.44

$ 60.1
$ 60.1

$ 29.65
$ 29.65

-0.47%

+1.65%

+28.30%

+28.30%

ราคาเรียลไทม์ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) คือ $49.24 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHBHYPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 47.39 และราคาสูงสุด $ 50.44 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HBHYPE คือ $ 60.1 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 29.65

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HBHYPE มีการเปลี่ยนแปลง -0.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.65% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +28.30% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) ข้อมูลการตลาด

$ 42.61M
$ 42.61M

--
----

$ 42.61M
$ 42.61M

863.48K
863.48K

863,480.5876871808
863,480.5876871808

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hyperbeat Ultra HYPE คือ $ 42.61M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HBHYPE คือ 863.48K โดยมีอุปทานรวมที่ 863480.5876871808 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 42.61M

ประวัติราคา Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat Ultra HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +0.79775
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat Ultra HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +3.6765587640
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat Ultra HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +4.4202698760
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat Ultra HYPE เป็น USD เท่ากับ $ +6.47951089373206

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.79775+1.65%
30 วัน$ +3.6765587640+7.47%
60 วัน$ +4.4202698760+8.98%
90 วัน$ +6.47951089373206+15.15%

อะไรคือ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hyperbeat Ultra HYPE (USD)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hyperbeat Ultra HYPE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hyperbeat Ultra HYPE ตอนนี้!

HBHYPE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HBHYPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

วันนี้ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HBHYPE เป็นUSD คือ 49.24 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HBHYPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HBHYPE เป็น USD คือ $ 49.24 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hyperbeat Ultra HYPE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HBHYPE คือ $ 42.61M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HBHYPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HBHYPE คือ 863.48K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HBHYPE คือเท่าใด?
HBHYPE ถึงราคา ATH ที่ 60.1 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HBHYPE คือเท่าไร?
HBHYPE ถึงราคา ATL ที่ 29.65 USD
ปริมาณการเทรดของ HBHYPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HBHYPE คือ -- USD
ปีนี้ HBHYPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
HBHYPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HBHYPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$115,271.44

$4,144.95

$0.03840

$201.12

$3.8901

$4,144.95

$115,271.44

$201.12

$2.6700

$0.20218

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008960

$1.686

$0.0000000495

$0.008950

$0.00182

$0.0000000000000000067

$0.0116

