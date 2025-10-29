Halo ราคา (HLO)
ราคาเรียลไทม์ Halo (HLO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHLO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HLO คือ $ 0.04466995 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HLO มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Halo คือ $ 49.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HLO คือ 208.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 2100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 498.44K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Halo เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Halo เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Halo เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Halo เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.59%
|30 วัน
|$ 0
|+12.30%
|60 วัน
|$ 0
|+10.69%
|90 วัน
|$ 0
|--
Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing.
