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ราคาปัจจุบัน FlowX Finance วันนี้ คือ 0.056729 USD มูลค่าตลาด FLX เท่ากับ 376,600 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน FlowX Finance วันนี้ คือ 0.056729 USD มูลค่าตลาด FLX เท่ากับ 376,600 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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FlowX Finance ราคา (FLX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FLX เป็น USD

$0.05641
$0.05641$0.05641
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
FlowX Finance (FLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:54:15 (UTC+8)

ราคา FlowX Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน FlowX Finance (FLX) วันนี้ $ 0.056729, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLX เป็น USD คือ $ 0.056729 ต่อ FLX.

FlowX Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 376,600 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.64M FLX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLX เทรดระหว่าง $ 0.056672 (ต่ำ) กับ $ 0.057233 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.74 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.055472

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLX เคลื่อนไหว -0.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 69.64.

FlowX Finance (FLX) ข้อมูลการตลาด

$ 376.60K
$ 376.60K$ 376.60K

$ 69.64
$ 69.64$ 69.64

$ 567.32K
$ 567.32K$ 567.32K

6.64M
6.64M 6.64M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FlowX Finance คือ $ 376.60K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 69.64 อุปทานหมุนเวียนของ FLX คือ 6.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 567.32K

ประวัติราคา FlowX Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.056672
$ 0.056672$ 0.056672
ต่ำสุด 24h
$ 0.057233
$ 0.057233$ 0.057233
สูงสุด 24h

$ 0.056672
$ 0.056672$ 0.056672

$ 0.057233
$ 0.057233$ 0.057233

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.055472
$ 0.055472$ 0.055472

-0.41%

-0.83%

-2.86%

-2.86%

ประวัติราคา FlowX Finance (FLX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FlowX Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000476886026324244
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FlowX Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0040505697
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FlowX Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0150478834
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FlowX Finance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000988865372958

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000476886026324244-0.83%
30 วัน$ -0.0040505697-7.14%
60 วัน$ -0.0150478834-26.52%
90 วัน$ +0.00000988865372958+0.00%

การคาดการณ์ราคา FlowX Finance

การคาดการณ์ราคา FlowX Finance (FLX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FLX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา FlowX Finance (FLX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ FlowX Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา FlowX Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FLX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา FlowX Finance

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เกี่ยวกับ FlowX Finance

ราคาสดของ FlowX Finance คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿1.83214263290724784000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ FLX อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ FlowX Finance คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿12162825.28429673600000 FlowX Finance อยู่ในอันดับที่ #3893 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

FLX มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ FLX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿1.83030173794918912000 และ ฿1.84842001990481968000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ FlowX Finance คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (6638219.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FlowX Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:54:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FlowX Finance (FLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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