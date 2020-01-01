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โทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ดอลลาร์สังเคราะห์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 24.17K
3
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999059
0.00%
0.00%
0.00%
$ 175.09M
$ 1.55M
4
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.999
-0.01%
--
-0.01%
$ 99.90M
$ 3.23M
5
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999516
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 64.13M
$ 1.18M
6
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.705478
+0.02%
0.00%
+2.11%
$ 29.56M
$ 143.41K
7
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.999065
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 13.08M
$ 5.45K
8
Unity
Unity
UTY
$ 0.999237
0.00%
--
0.00%
$ 7.00M
$ 152.88
9
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
10
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 736.19K
--
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
12
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1
+0.01%
0.00%
0.00%
--
$ 81.08K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.18B
โทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น USDE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ดอลลาร์สังเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ ยอดนิยม รวมถึง USDE, USDF, USDAI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ดอลลาร์สังเคราะห์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ดอลลาร์สังเคราะห์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.18B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ดอลลาร์สังเคราะห์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง