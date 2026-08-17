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ราคาปัจจุบัน DoubleZero Staked SOL วันนี้ คือ 79.02 USD มูลค่าตลาด DZSOL เท่ากับ 2,589,257 USD ติดตามการอัปเดตราคา DZSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DoubleZero Staked SOL วันนี้ คือ 79.02 USD มูลค่าตลาด DZSOL เท่ากับ 2,589,257 USD ติดตามการอัปเดตราคา DZSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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DoubleZero Staked SOL ราคา (DZSOL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DZSOL เป็น USD

$79.03
$79.03$79.03
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DoubleZero Staked SOL (DZSOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:19:06 (UTC+8)

ราคา DoubleZero Staked SOL วันนี้

ราคาปัจจุบัน DoubleZero Staked SOL (DZSOL) วันนี้ $ 79.02, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DZSOL เป็น USD คือ $ 79.02 ต่อ DZSOL.

DoubleZero Staked SOL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,589,257 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 32.77K DZSOL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DZSOL เทรดระหว่าง $ 79.58 (ต่ำ) กับ $ 80.35 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 887.68 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 7.43

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DZSOL เคลื่อนไหว -0.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 81.67.

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) ข้อมูลการตลาด

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

$ 81.67
$ 81.67$ 81.67

$ 112.40M
$ 112.40M$ 112.40M

32.77K
32.77K 32.77K

1,422,464.388551753
1,422,464.388551753 1,422,464.388551753

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DoubleZero Staked SOL คือ $ 2.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 81.67 อุปทานหมุนเวียนของ DZSOL คือ 32.77K โดยมีอุปทานรวมที่ 1422464.388551753 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 112.40M

ประวัติราคา DoubleZero Staked SOL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 79.58
$ 79.58$ 79.58
ต่ำสุด 24h
$ 80.35
$ 80.35$ 80.35
สูงสุด 24h

$ 79.58
$ 79.58$ 79.58

$ 80.35
$ 80.35$ 80.35

$ 887.68
$ 887.68$ 887.68

$ 7.43
$ 7.43$ 7.43

-0.95%

-1.68%

-3.68%

-3.68%

ประวัติราคา DoubleZero Staked SOL (DZSOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DoubleZero Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -1.3521519066576104
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DoubleZero Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.4441556160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DoubleZero Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ +3.1073034600
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DoubleZero Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ +0.00230161935346

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -1.3521519066576104-1.68%
30 วัน$ -0.4441556160-0.56%
60 วัน$ +3.1073034600+3.93%
90 วัน$ +0.00230161935346+0.00%

การคาดการณ์ราคา DoubleZero Staked SOL

การคาดการณ์ราคา DoubleZero Staked SOL (DZSOL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DZSOL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DoubleZero Staked SOL (DZSOL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DoubleZero Staked SOL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DoubleZero Staked SOL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DZSOL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DoubleZero Staked SOL

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DoubleZero Staked SOL (DZSOL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Liquid Staked SOLLiquid StakingLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ DoubleZero Staked SOL

ราคาตลาดปัจจุบันของ DoubleZero Staked SOL คือเท่าไร?

DoubleZero Staked SOL มีมูลค่าอยู่ที่ ฿2552.0617471192992000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -1.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

DZSOL มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ DZSOL การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

DoubleZero Staked SOL มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ DZSOL คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 32767.110333251 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ DoubleZero Staked SOL คือเท่าไร?

DoubleZero Staked SOL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

DZSOL มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking โมเมนตัมของ DZSOL จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DoubleZero Staked SOL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:19:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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