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โทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม SOL สเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.7
+0.20%
-0.00%
-1.36%
$ 765.16M
$ 201.83K
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.43
+0.10%
-0.00%
-1.33%
$ 752.07M
$ 6.16M
3
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 90.49
+0.08%
-0.00%
-1.36%
$ 390.51M
$ 889.93K
4
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 90.93
+0.15%
-0.00%
-1.44%
$ 211.22M
$ 90.18
5
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 104.74
+0.06%
-0.00%
-1.73%
$ 176.87M
$ 683.85K
6
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 108.57
+0.16%
-0.00%
-1.27%
$ 153.86M
$ 142.68K
7
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.18
+0.11%
-0.00%
-1.29%
$ 124.05M
$ 143.08K
8
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 102.59
+0.07%
-0.00%
-1.50%
$ 103.04M
$ 129.74
9
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 87.71
+0.15%
-0.00%
-1.32%
$ 100.88M
$ 6.73K
10
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 87.76
+0.17%
-0.00%
-1.09%
$ 93.23M
$ 29.71K
11
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 82.24
+0.16%
-0.00%
-1.47%
$ 74.59M
$ 1.05
12
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 88.78
+0.08%
-0.00%
-1.47%
$ 69.38M
$ 33.76K
13
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 98.6
+0.14%
-0.00%
-1.37%
$ 69.19M
$ 200.11K
14
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 80.46
+0.06%
-0.00%
-1.41%
$ 14.07M
$ 10.58K
15
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 89.88
+0.21%
-0.00%
-1.36%
$ 10.42M
$ 119.68
16
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 94.64
+0.06%
-0.00%
-4.24%
$ 10.05M
$ 1.66K
17
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 87.82
+0.17%
-0.00%
-1.47%
$ 7.65M
$ 149.61K
18
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 87.67
+0.15%
-0.00%
-1.34%
$ 6.86M
$ 10.78K
19
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 90.62
0.00%
--
-0.41%
$ 3.24M
$ 296.40
20
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 79.9
+0.15%
-0.00%
-1.46%
$ 2.62M
$ 84.01
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 92.69
+0.11%
-0.00%
-1.35%
$ 1.68M
$ 4.52K
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 142.82
+0.08%
--
-1.04%
$ 1.07M
$ 1.79
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
0.00%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 97.19
+0.14%
-0.00%
-1.51%
$ 309.85K
$ 12.73
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 79.51
0.00%
-0.00%
-0.62%
$ 153.14K
$ 57.61
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 88.36
0.00%
--
0.00%
$ 65.39K
$ 4.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 80.91
+0.14%
-0.26%
-1.32%
--
$ 681.31

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 27 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $3.14B
โทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น STRONGSOL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 27 SOL สเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง BNSOL, JITOSOL, JUPSOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ SOL สเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น SOL สเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $3.14B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม SOL สเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง