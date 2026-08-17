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ราคาปัจจุบัน Delusional Optimism วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DELUSIONAL เท่ากับ 39,287 USD ติดตามการอัปเดตราคา DELUSIONAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Delusional Optimism วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DELUSIONAL เท่ากับ 39,287 USD ติดตามการอัปเดตราคา DELUSIONAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Delusional Optimism ราคา (DELUSIONAL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DELUSIONAL เป็น USD

$0.0000384
$0.0000384$0.0000384
+3.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Delusional Optimism (DELUSIONAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:06:00 (UTC+8)

ราคา Delusional Optimism วันนี้

ราคาปัจจุบัน Delusional Optimism (DELUSIONAL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DELUSIONAL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DELUSIONAL.

Delusional Optimism มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 39,287 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.77M DELUSIONAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DELUSIONAL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DELUSIONAL เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Delusional Optimism (DELUSIONAL) ข้อมูลการตลาด

$ 39.29K
$ 39.29K$ 39.29K

--
----

$ 39.29K
$ 39.29K$ 39.29K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,792.435071
999,769,792.435071 999,769,792.435071

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Delusional Optimism คือ $ 39.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DELUSIONAL คือ 999.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 999769792.435071 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 39.29K

ประวัติราคา Delusional Optimism USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

+6.02%

+11.31%

+11.31%

ประวัติราคา Delusional Optimism (DELUSIONAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Delusional Optimism เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Delusional Optimism เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Delusional Optimism เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Delusional Optimism เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+6.02%
30 วัน$ 0-48.95%
60 วัน$ 0-51.71%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Delusional Optimism

การคาดการณ์ราคา Delusional Optimism (DELUSIONAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DELUSIONAL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Delusional Optimism (DELUSIONAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Delusional Optimism อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Delusional Optimism จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DELUSIONAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Delusional Optimism

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Delusional Optimism (DELUSIONAL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Delusional Optimism

ราคาซื้อขายสดของ Delusional Optimism วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Delusional Optimism อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ DELUSIONAL?

DELUSIONAL มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Delusional Optimism ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Delusional Optimism มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ 6.01% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Delusional Optimism เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Delusional Optimism เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Delusional Optimism

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:06:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Delusional Optimism (DELUSIONAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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