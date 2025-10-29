ราคาปัจจุบัน Degen Hours วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLEEP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLEEP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Degen Hours วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLEEP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLEEP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SLEEP

ข้อมูลราคา SLEEP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SLEEP

โทเคโนมิกส์ SLEEP

การคาดการณ์ราคา SLEEP

Degen Hours โลโก้

Degen Hours ราคา (SLEEP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SLEEP เป็น USD

--
----
-4.00%1D
mexc
USD
Degen Hours (SLEEP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:39:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Degen Hours (SLEEP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

-4.05%

-5.31%

-5.31%

ราคาเรียลไทม์ Degen Hours (SLEEP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSLEEP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SLEEP คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SLEEP มีการเปลี่ยนแปลง -1.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Degen Hours (SLEEP) ข้อมูลการตลาด

$ 66.40K
$ 66.40K$ 66.40K

--
----

$ 66.40K
$ 66.40K$ 66.40K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Degen Hours คือ $ 66.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SLEEP คือ 10.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 66.40K

ประวัติราคา Degen Hours (SLEEP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Hours เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Hours เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Hours เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Degen Hours เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.05%
30 วัน$ 0-53.04%
60 วัน$ 0-63.48%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Degen Hours (SLEEP)

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Degen Hours (USD)

Degen Hours (SLEEP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Degen Hours (SLEEP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Degen Hours

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Degen Hours ตอนนี้!

SLEEP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Degen Hours (SLEEP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Degen Hours (SLEEP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SLEEPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Degen Hours (SLEEP)

วันนี้ Degen Hours (SLEEP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SLEEP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SLEEP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SLEEP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Degen Hours คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SLEEP คือ $ 66.40K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SLEEP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SLEEP คือ 10.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SLEEP คือเท่าใด?
SLEEP ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SLEEP คือเท่าไร?
SLEEP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SLEEP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SLEEP คือ -- USD
ปีนี้ SLEEP จะสูงขึ้นอีกไหม?
SLEEP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SLEEP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:39:24 (UTC+8)

