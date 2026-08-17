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ราคาปัจจุบัน ConsumerFi Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CFI เท่ากับ 117,454 USD ติดตามการอัปเดตราคา CFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ConsumerFi Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CFI เท่ากับ 117,454 USD ติดตามการอัปเดตราคา CFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ConsumerFi Protocol ราคา (CFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CFI เป็น USD

$0.00052185
$0.00052185$0.00052185
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ConsumerFi Protocol (CFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:42:50 (UTC+8)

ราคา ConsumerFi Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน ConsumerFi Protocol (CFI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CFI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CFI.

ConsumerFi Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 117,454 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 223.74M CFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CFI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00737355 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CFI เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.15K.

ConsumerFi Protocol (CFI) ข้อมูลการตลาด

$ 117.45K
$ 117.45K$ 117.45K

$ 3.15K
$ 3.15K$ 3.15K

$ 485.47K
$ 485.47K$ 485.47K

223.74M
223.74M 223.74M

924,795,416.134087
924,795,416.134087 924,795,416.134087

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ConsumerFi Protocol คือ $ 117.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.15K อุปทานหมุนเวียนของ CFI คือ 223.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 924795416.134087 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 485.47K

ประวัติราคา ConsumerFi Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00737355
$ 0.00737355$ 0.00737355

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.17%

+0.18%

+0.18%

ประวัติราคา ConsumerFi Protocol (CFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ConsumerFi Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ConsumerFi Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ConsumerFi Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ConsumerFi Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.17%
30 วัน$ 0-7.23%
60 วัน$ 0-11.60%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา ConsumerFi Protocol

การคาดการณ์ราคา ConsumerFi Protocol (CFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CFI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ConsumerFi Protocol (CFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ConsumerFi Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ConsumerFi Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ConsumerFi Protocol

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ConsumerFi Protocol (CFI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

เกี่ยวกับ ConsumerFi Protocol

ราคาปัจจุบันของ ConsumerFi Protocol คือเท่าไร?

ConsumerFi Protocol เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ CFI คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿3793379.66420398188000 CFI อยู่ในอันดับ #5518 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ ConsumerFi Protocol มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ CFI มีเท่าไร?

มีโทเคน 223743931.134087 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

ConsumerFi Protocol เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

ConsumerFi Protocol เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.2381415245371913310000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ CFI คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,DeFAI,Base Native และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

CFI มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ConsumerFi Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:42:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ConsumerFi Protocol (CFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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