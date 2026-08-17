ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Claude Crab วันนี้ คือ 0.00154702 USD มูลค่าตลาด CRABAI เท่ากับ 14,696,705 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRABAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Claude Crab วันนี้ คือ 0.00154702 USD มูลค่าตลาด CRABAI เท่ากับ 14,696,705 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRABAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRABAI

ข้อมูลราคา CRABAI

CRABAI คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CRABAI

โทเคโนมิกส์ CRABAI

การคาดการณ์ราคา CRABAI

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Claude Crab โลโก้

Claude Crab ราคา (CRABAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CRABAI เป็น USD

$0.00154698
$0.00154698$0.00154698
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Claude Crab (CRABAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:29:06 (UTC+8)

ราคา Claude Crab วันนี้

ราคาปัจจุบัน Claude Crab (CRABAI) วันนี้ $ 0.00154702, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRABAI เป็น USD คือ $ 0.00154702 ต่อ CRABAI.

Claude Crab มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 14,696,705 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.50B CRABAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRABAI เทรดระหว่าง $ 0.00154683 (ต่ำ) กับ $ 0.00154701 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00405266 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00154662

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRABAI เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.78.

Claude Crab (CRABAI) ข้อมูลการตลาด

$ 14.70M
$ 14.70M$ 14.70M

$ 3.78
$ 3.78$ 3.78

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Claude Crab คือ $ 14.70M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.78 อุปทานหมุนเวียนของ CRABAI คือ 9.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.47M

ประวัติราคา Claude Crab USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00154683
$ 0.00154683$ 0.00154683
ต่ำสุด 24h
$ 0.00154701
$ 0.00154701$ 0.00154701
สูงสุด 24h

$ 0.00154683
$ 0.00154683$ 0.00154683

$ 0.00154701
$ 0.00154701$ 0.00154701

$ 0.00405266
$ 0.00405266$ 0.00405266

$ 0.00154662
$ 0.00154662$ 0.00154662

+0.00%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

ประวัติราคา Claude Crab (CRABAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Claude Crab เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Claude Crab เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000002527
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Claude Crab เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009560914
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Claude Crab เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000010160399075

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ +0.0000002527+0.02%
60 วัน$ -0.0009560914-61.80%
90 วัน$ +0.000000010160399075+0.00%

การคาดการณ์ราคา Claude Crab

การคาดการณ์ราคา Claude Crab (CRABAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CRABAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Claude Crab (CRABAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Claude Crab อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Claude Crab จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CRABAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Claude Crab

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Claude Crab (CRABAI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI MemeBNB Chain EcosystemMeme

เกี่ยวกับ Claude Crab

ราคาปัจจุบันของ Claude Crab คือเท่าไร?

Claude Crab เทรดอยู่ที่ ฿0.0499636811697928044000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ CRABAI คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿474655455.56392274010000 CRABAI อยู่ในอันดับ #948 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Claude Crab มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ CRABAI มีเท่าไร?

มีโทเคน 9500000000.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Claude Crab เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0499575447918388926000 และ ฿0.0499633582025320722000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Claude Crab เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.1308876498878957652000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ CRABAI คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

CRABAI มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Claude Crab

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:29:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Claude Crab (CRABAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Claude Crab

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028779
$0.028779$0.028779

+73.37%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06587
$0.06587$0.06587

-7.45%

utility token

utility token

UTILITY

$0.002022
$0.002022$0.002022

-16.61%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00786
$0.00786$0.00786

-10.47%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01753
$0.01753$0.01753

+150.07%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5506
$1.5506$1.5506

+104.02%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028779
$0.028779$0.028779

+73.37%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002207
$0.0002207$0.0002207

+46.15%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01484
$0.01484$0.01484

+34.90%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?