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ราคาปัจจุบัน Milk Money วันนี้ คือ 0.00103527 USD มูลค่าตลาด MM เท่ากับ 1,035,162 USD ติดตามการอัปเดตราคา MM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Milk Money วันนี้ คือ 0.00103527 USD มูลค่าตลาด MM เท่ากับ 1,035,162 USD ติดตามการอัปเดตราคา MM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Milk Money ราคา (MM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MM เป็น USD

$0.00105798
$0.00105798$0.00105798
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Milk Money (MM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:31:09 (UTC+8)

ราคา Milk Money วันนี้

ราคาปัจจุบัน Milk Money (MM) วันนี้ $ 0.00103527, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MM เป็น USD คือ $ 0.00103527 ต่อ MM.

Milk Money มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,035,162 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.96M MM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MM เทรดระหว่าง $ 0.0010385 (ต่ำ) กับ $ 0.0010746 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0019144 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MM เคลื่อนไหว -0.86% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 35.57K.

Milk Money (MM) ข้อมูลการตลาด

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 35.57K
$ 35.57K$ 35.57K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

999.96M
999.96M 999.96M

999,955,651.095914
999,955,651.095914 999,955,651.095914

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Milk Money คือ $ 1.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 35.57K อุปทานหมุนเวียนของ MM คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999955651.095914 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.04M

ประวัติราคา Milk Money USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0010385
$ 0.0010385$ 0.0010385
ต่ำสุด 24h
$ 0.0010746
$ 0.0010746$ 0.0010746
สูงสุด 24h

$ 0.0010385
$ 0.0010385$ 0.0010385

$ 0.0010746
$ 0.0010746$ 0.0010746

$ 0.0019144
$ 0.0019144$ 0.0019144

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-2.26%

-1.61%

-1.61%

ประวัติราคา Milk Money (MM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Milk Money เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Milk Money เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000141144
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Milk Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003138509
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Milk Money เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000044424235722

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.26%
30 วัน$ +0.0000141144+1.36%
60 วัน$ -0.0003138509-30.31%
90 วัน$ +0.0000000044424235722+0.00%

การคาดการณ์ราคา Milk Money

การคาดการณ์ราคา Milk Money (MM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Milk Money (MM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Milk Money อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Milk Money จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Milk Money

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เกี่ยวกับ Milk Money

ราคาตลาดปัจจุบันของ MM คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.0334338233834614482000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Milk Money มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 MM แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ MM เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน MM มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Milk Money วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.033538135543118910000 และ ฿0.034703977327525836000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ MM ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ MM เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Milk Money

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:31:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Milk Money (MM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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