ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DVD

ข้อมูลราคา DVD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DVD

โทเคโนมิกส์ DVD

การคาดการณ์ราคา DVD

ราคาปัจจุบัน 1 DVD เป็น USD

$0.00014071
$0.00014071$0.00014071
-7.10%1D
USD
DeVoid (DVD) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา DeVoid (DVD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113122
$ 0.00113122$ 0.00113122

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-7.17%

+0.81%

+0.81%

ราคาเรียลไทม์ DeVoid (DVD) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDVD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DVD คือ $ 0.00113122 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DVD มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DeVoid (DVD) ข้อมูลการตลาด

$ 70.35K
$ 70.35K$ 70.35K

--
----

$ 140.69K
$ 140.69K$ 140.69K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeVoid คือ $ 70.35K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DVD คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 140.69K

ประวัติราคา DeVoid (DVD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DeVoid เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeVoid เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeVoid เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeVoid เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.17%
30 วัน$ 0-32.76%
60 วัน$ 0-51.04%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DeVoid (DVD)

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DeVoid (USD)

DeVoid (DVD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DeVoid (DVD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DeVoid

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DeVoid ตอนนี้!

DVD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DeVoid (DVD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DeVoid (DVD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DVDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeVoid (DVD)

วันนี้ DeVoid (DVD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DVD เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DVD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DVD เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DeVoid คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DVD คือ $ 70.35K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DVD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DVD คือ 500.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DVD คือเท่าใด?
DVD ถึงราคา ATH ที่ 0.00113122 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DVD คือเท่าไร?
DVD ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ DVD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DVD คือ -- USD
ปีนี้ DVD จะสูงขึ้นอีกไหม?
DVD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DVD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:40:03 (UTC+8)

