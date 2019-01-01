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โทเค็น ระบบนิเวศ Tezos ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Tezos เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999183
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.66B
2
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1961
0.00%
-1.15%
+0.05%
$ 214.53M
$ 271.64K
3
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
4
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 141.16
+0.05%
-0.00%
+2.77%
$ 6.23M
$ 15.28K
5
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.22
0.00%
-0.00%
-1.61%
$ 4.98M
$ 29.52K
6
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
7
Stacy Staked XTZ
Stacy Staked XTZ
STXTZ
$ 0.25106
0.00%
--
0.00%
$ 1.86M
$ 13.94
8
USDtez
USDtez
USDTZ
$ 0.712058
0.00%
--
-3.70%
$ 196.32K
$ 0.65

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Tezos คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Tezos เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $183.25B
โทเค็น ระบบนิเวศ Tezos ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Tezos ที่ติดตามบน MEXC นั้น USDT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Tezos กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ Tezos ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Tezos ยอดนิยม รวมถึง USDT, XTZ, UUSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Tezos คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Tezos ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $183.25B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Tezos นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง