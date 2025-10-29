ราคาปัจจุบัน Stacy Staked XTZ วันนี้ คือ 0.635856 USD ติดตามการอัปเดตราคา STXTZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STXTZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Stacy Staked XTZ วันนี้ คือ 0.635856 USD ติดตามการอัปเดตราคา STXTZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STXTZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.635856
+0.10%1D
Stacy Staked XTZ (STXTZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.625862
ต่ำสุด 24h
$ 0.646217
สูงสุด 24h

$ 0.625862
$ 0.646217
$ 1.06
$ 0.464512
--

-0.09%

+3.06%

+3.06%

ราคาเรียลไทม์ Stacy Staked XTZ (STXTZ) คือ $0.635856 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTXTZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.625862 และราคาสูงสุด $ 0.646217 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STXTZ คือ $ 1.06 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.464512

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STXTZ มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ข้อมูลการตลาด

$ 5.50M
--
$ 5.50M
8.64M
8,644,249.882596
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stacy Staked XTZ คือ $ 5.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STXTZ คือ 8.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 8644249.882596 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.50M

ประวัติราคา Stacy Staked XTZ (STXTZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stacy Staked XTZ เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005744309399746
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stacy Staked XTZ เป็น USD เท่ากับ $ -0.0500268609
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stacy Staked XTZ เป็น USD เท่ากับ $ -0.1672650364
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stacy Staked XTZ เป็น USD เท่ากับ $ -0.1917467551115378

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0005744309399746-0.09%
30 วัน$ -0.0500268609-7.86%
60 วัน$ -0.1672650364-26.30%
90 วัน$ -0.1917467551115378-23.16%

อะไรคือ Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Stacy Staked XTZ (USD)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Stacy Staked XTZ (STXTZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Stacy Staked XTZ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Stacy Staked XTZ ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Stacy Staked XTZ (STXTZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Stacy Staked XTZ (STXTZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STXTZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stacy Staked XTZ (STXTZ)

วันนี้ Stacy Staked XTZ (STXTZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STXTZ เป็นUSD คือ 0.635856 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STXTZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STXTZ เป็น USD คือ $ 0.635856 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Stacy Staked XTZ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STXTZ คือ $ 5.50M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STXTZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STXTZ คือ 8.64M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STXTZ คือเท่าใด?
STXTZ ถึงราคา ATH ที่ 1.06 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STXTZ คือเท่าไร?
STXTZ ถึงราคา ATL ที่ 0.464512 USD
ปริมาณการเทรดของ STXTZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STXTZ คือ -- USD
ปีนี้ STXTZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
STXTZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STXTZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
