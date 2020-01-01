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โทเค็น ไซด์เชน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ไซด์เชน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.39
0.00%
-0.36%
-0.49%
$ 273.08M
$ 629.36
2
Stacks
Stacks
STX
$ 0.122
-0.16%
-0.57%
-6.70%
$ 222.29M
$ 457.92K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02336
-0.13%
+0.73%
-2.46%
$ 148.58M
$ 4.57M
4
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04832
+0.25%
-2.49%
-5.54%
$ 37.55M
$ 1.82M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3457
-0.09%
+0.32%
+2.10%
$ 35.99M
$ 169.72K
6
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02021
+0.10%
-1.19%
+0.25%
$ 24.76M
$ 4.23M
7
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01853
-0.38%
+1.43%
-2.28%
$ 23.54M
$ 4.41M
8
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,073
+0.01%
+0.00%
-0.48%
$ 13.31M
$ 45.55K
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2596
0.00%
-6.11%
-2.92%
$ 6.00M
$ 6.54K
10
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.000581
0.00%
-0.00%
-1.11%
$ 3.94M
$ 67.53
11
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2205
0.00%
-1.39%
-19.51%
$ 2.18M
$ 235.45K
12
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008117
+0.11%
-0.21%
-2.04%
$ 845.53K
$ 6.91M
13
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01274846
0.00%
--
-19.64%
$ 765.84K
$ 17.87K
14
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01366385
+0.98%
+0.05%
+9.38%
$ 524.66K
$ 13.52K
15
$ 0.00608
+0.16%
+0.66%
+1.16%
$ 391.61K
$ 4.84M
16
XANA
XANA
XETA
$ 6.23E-6
0.00%
+1.30%
-47.07%
$ 30.70K
--
17
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
--
+1.95%
$ 29.98K
$ 8.14
18
Bitrock
Bitrock
BROCK
$ 0.00015396
0.00%
--
-1.75%
$ 15.40K
$ 58.94
19
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.0302
+0.36%
+6.18%
+43.33%
--
$ 2.32M
20
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0779
-6.06%
-0.36%
+15.77%
--
$ 363.55K
21
BOB
BOB
BOB
$ 0.003827
-0.03%
-0.68%
-3.93%
--
$ 27.98M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ไซด์เชน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ไซด์เชน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $793.84M
โทเค็น ไซด์เชน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ไซด์เชน ที่ติดตามบน MEXC นั้น BTR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ไซด์เชน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 ไซด์เชน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ไซด์เชน ยอดนิยม รวมถึง GNO, STX, STRK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ไซด์เชน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ไซด์เชน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $793.84M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ไซด์เชน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง