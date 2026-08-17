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ราคาปัจจุบัน Meter Governance วันนี้ คือ 0.0138588 USD มูลค่าตลาด MTRG เท่ากับ 532,120 USD ติดตามการอัปเดตราคา MTRG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Meter Governance วันนี้ คือ 0.0138588 USD มูลค่าตลาด MTRG เท่ากับ 532,120 USD ติดตามการอัปเดตราคา MTRG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Meter Governance ราคา (MTRG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MTRG เป็น USD

$0.01353705
$0.01353705$0.01353705
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Meter Governance (MTRG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:27:17 (UTC+8)

ราคา Meter Governance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Meter Governance (MTRG) วันนี้ $ 0.0138588, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MTRG เป็น USD คือ $ 0.0138588 ต่อ MTRG.

Meter Governance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 532,120 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.40M MTRG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MTRG เทรดระหว่าง $ 0.01284986 (ต่ำ) กับ $ 0.01586974 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 16.47 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00917351

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MTRG เคลื่อนไหว +1.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 12.29K.

Meter Governance (MTRG) ข้อมูลการตลาด

$ 532.12K
$ 532.12K$ 532.12K

$ 12.29K
$ 12.29K$ 12.29K

$ 752.56K
$ 752.56K$ 752.56K

38.40M
38.40M 38.40M

54,304,070.73993505
54,304,070.73993505 54,304,070.73993505

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Meter Governance คือ $ 532.12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 12.29K อุปทานหมุนเวียนของ MTRG คือ 38.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 54304070.73993505 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 752.56K

ประวัติราคา Meter Governance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01284986
$ 0.01284986$ 0.01284986
ต่ำสุด 24h
$ 0.01586974
$ 0.01586974$ 0.01586974
สูงสุด 24h

$ 0.01284986
$ 0.01284986$ 0.01284986

$ 0.01586974
$ 0.01586974$ 0.01586974

$ 16.47
$ 16.47$ 16.47

$ 0.00917351
$ 0.00917351$ 0.00917351

+1.85%

+6.06%

+11.12%

+11.12%

ประวัติราคา Meter Governance (MTRG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Governance เป็น USD เท่ากับ $ +0.00079176
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Governance เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005965243
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Governance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0041320580
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Meter Governance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000004509542598

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00079176+6.06%
30 วัน$ +0.0005965243+4.30%
60 วัน$ -0.0041320580-29.81%
90 วัน$ -0.000000004509542598-0.00%

การคาดการณ์ราคา Meter Governance

การคาดการณ์ราคา Meter Governance (MTRG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MTRG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Meter Governance (MTRG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Meter Governance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Meter Governance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MTRG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Meter Governance

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Meter Governance (MTRG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemMeter EcosystemProof of Stake (PoS)

เกี่ยวกับ Meter Governance

ราคาปัจจุบันของ Meter Governance คือเท่าไร?

ราคาสดของ Meter Governance (MTRG) คือ ฿0.447566983981681608000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Meter Governance ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Meter Governance อยู่ในอันดับที่ #3509 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿17184701.67087571920000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ MTRG มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ MTRG คือ 38397434.2976612 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Meter Governance เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Meter Governance เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.4149834823207529676000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.5125098614868135684000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Meter Governance ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Meter Governance เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿531.8951298942402000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.2962565448109357266000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ MTRG ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Meter Governance?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 6.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Theta Ecosystem,Proof of Stake (PoS),SideChain,Pantera Capital Portfolio,Meter Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Meter Governance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:27:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Meter Governance (MTRG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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