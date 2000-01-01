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โทเค็น มีม IP ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีม IP เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006022
+0.23%
-0.05%
-10.18%
$ 378.17M
$ 22.22M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1242
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
3
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.000321
-0.25%
-0.68%
-5.48%
$ 28.53M
$ 174.45M
4
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.464E-5
-0.60%
-2.50%
-10.89%
$ 27.18M
--
5
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004667
-0.04%
+1.61%
-7.38%
$ 26.15M
$ 120.53M
6
JOE
JOE
JOE
$ 0.02815
+0.11%
-1.71%
+1.48%
$ 12.88M
$ 2.00M
7
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001688
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011084
+0.45%
+0.94%
+1.80%
$ 11.18M
$ 5.42M
9
Bert
Bert
BERT
$ 0.008778
-0.36%
+1.55%
-2.50%
$ 8.40M
$ 6.45M
10
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0.008481
-0.01%
-5.20%
-7.23%
$ 8.32M
$ 6.23M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.05
+0.20%
+0.00%
-6.65%
$ 2.94M
$ 2.55K
12
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003085
-0.49%
-1.51%
-12.74%
$ 2.23M
$ 18.08B
13
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00215803
-0.02%
-0.03%
+4.40%
$ 2.16M
$ 222.74K
14
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002197
+0.68%
-1.25%
-6.45%
$ 2.07M
$ 26.14M
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.00000000171
+0.12%
-0.64%
+0.77%
$ 1.64M
$ 31.93T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00140684
0.00%
+0.02%
-3.21%
$ 1.41M
$ 3.75K
17
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.0007119
-0.21%
-0.03%
-8.08%
$ 687.22K
$ 2.81K
18
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.000000715
0.00%
-0.87%
+1.42%
$ 670.41K
$ 224.46M
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0.00029021
+0.18%
+0.01%
-1.68%
$ 290.18K
$ 438.22
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 3.7548E-7
0.00%
+0.30%
-2.23%
$ 257.16K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0.00015923
+0.55%
+0.06%
-8.20%
$ 159.20K
$ 4.46K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 9.0139E-8
+0.44%
-2.70%
+8.16%
$ 90.14K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 3.829E-9
+0.05%
-0.10%
-14.65%
$ 38.30K
--
24
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006221
+2.42%
+4.99%
+8.90%
--
$ 1.54B
25
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0.000000022924
+0.36%
-1.64%
-6.28%
--
$ 2.99T
26
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.00000000422
-0.97%
+5.58%
+4.58%
--
$ 17.35T

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีม IP คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีม IP เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $652.60M
โทเค็น มีม IP ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีม IP ที่ติดตามบน MEXC นั้น MANYU แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีม IP กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 มีม IP ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีม IP ยอดนิยม รวมถึง PENGU, APE, MEW. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีม IP คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีม IP ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $652.60M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีม IP นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง