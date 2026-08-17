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ราคาปัจจุบัน Never Give Up วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MINER เท่ากับ 154,507 USD ติดตามการอัปเดตราคา MINER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Never Give Up วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MINER เท่ากับ 154,507 USD ติดตามการอัปเดตราคา MINER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Never Give Up ราคา (MINER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MINER เป็น USD

$0.00015622
$0.00015622$0.00015622
+0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Never Give Up (MINER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:59:26 (UTC+8)

ราคา Never Give Up วันนี้

ราคาปัจจุบัน Never Give Up (MINER) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MINER เป็น USD คือ $ 0 ต่อ MINER.

Never Give Up มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 154,507 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.96M MINER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MINER เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00363031 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MINER เคลื่อนไหว -0.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.54K.

Never Give Up (MINER) ข้อมูลการตลาด

$ 154.51K
$ 154.51K$ 154.51K

$ 3.54K
$ 3.54K$ 3.54K

$ 154.51K
$ 154.51K$ 154.51K

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,607.34485
999,961,607.34485 999,961,607.34485

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Never Give Up คือ $ 154.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.54K อุปทานหมุนเวียนของ MINER คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999961607.34485 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 154.51K

ประวัติราคา Never Give Up USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00363031
$ 0.00363031$ 0.00363031

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

+3.69%

-0.31%

-0.31%

ประวัติราคา Never Give Up (MINER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Never Give Up เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Never Give Up เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Never Give Up เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Never Give Up เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+3.69%
30 วัน$ 0+37.10%
60 วัน$ 0-7.30%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Never Give Up

การคาดการณ์ราคา Never Give Up (MINER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MINER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Never Give Up (MINER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Never Give Up อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Never Give Up จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MINER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Never Give Up

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Never Give Up (MINER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

IP MemeMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Never Give Up

ราคาปัจจุบันของ Never Give Up คือเท่าไร?

Never Give Up มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 3.68% ในวันนี้

ชุมชนของ MINER เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Never Give Up อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,IP Meme การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ MINER ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

MINER เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.1172400855498700146000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 999961607.34485 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Never Give Up

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:59:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Never Give Up (MINER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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