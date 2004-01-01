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โทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1898
-0.11%
-1.93%
-11.97%
$ 67.06M
$ 377.53K
2
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.035505
-0.10%
-0.25%
-10.52%
$ 7.98M
$ 1.56M
3
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
4
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.26843E-7
+0.05%
-0.60%
+3.94%
$ 1.12M
--
5
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.0022309
0.00%
+0.03%
+1.29%
$ 328.36K
$ 3.04K
6
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017261
0.00%
--
-0.17%
$ 172.61K
$ 2.65
7
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00048531
0.00%
-0.01%
-4.14%
$ 161.61K
$ 122.01
8
Gap Tooth Lizard
Gap Tooth Lizard
$GAPPY
$ 2.8163E-7
0.00%
-1.30%
-1.11%
$ 28.02K
--
9
CreatorDAO
CreatorDAO
CREATOR
$ 2.903E-5
0.00%
-2.20%
-2.16%
$ 15.83K
--
10
CeluvPlay
CeluvPlay
CELB
$ 4.977E-5
0.00%
-97.20%
0.00%
$ 11.88K
--
11
Camp Network
Camp Network
CAMP
$ 0.000256
+1.17%
-3.58%
-10.27%
--
$ 161.77M
12
TCOM Global
TCOM Global
TCOM
$ 0.008417
+0.36%
-0.70%
-0.11%
--
$ 6.26M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $78.81M
โทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่ติดตามบน MEXC นั้น KIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ยอดนิยม รวมถึง DATA, BTX, LWA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $78.81M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง