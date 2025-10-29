Gap Tooth Lizard ราคา ($GAPPY)
-0.58%
-10.33%
-39.47%
-39.47%
ราคาเรียลไทม์ Gap Tooth Lizard ($GAPPY) คือ $0.00000557 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$GAPPY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000539 และราคาสูงสุด $ 0.00000661 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $GAPPY คือ $ 0.00004032 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000501
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $GAPPY มีการเปลี่ยนแปลง -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -39.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gap Tooth Lizard คือ $ 555.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $GAPPY คือ 99.91B โดยมีอุปทานรวมที่ 99906805287.48557 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 555.47K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gap Tooth Lizard เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gap Tooth Lizard เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000021622
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gap Tooth Lizard เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000040809
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gap Tooth Lizard เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-10.33%
|30 วัน
|$ -0.0000021622
|-38.81%
|60 วัน
|$ -0.0000040809
|-73.26%
|90 วัน
|$ 0
|--
The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
