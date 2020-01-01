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โทเค็น อินเทนต์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม อินเทนต์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1229
0.00%
-14.12%
+17.61%
$ 71.16M
$ 1.18M
2
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01513
-0.59%
-0.13%
+2.86%
$ 29.08M
$ 3.62M
3
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04116323
+0.05%
+0.01%
+3.75%
$ 29.01M
$ 433.60K
4
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.01032
+0.63%
-0.32%
-15.37%
$ 25.87M
$ 10.06M
5
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10358
-0.57%
-1.23%
+0.65%
$ 23.30M
$ 1.05M
6
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0331
0.00%
-5.43%
-1.49%
$ 5.47M
$ 164.61K
7
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
8
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.31
0.00%
--
-9.07%
$ 993.35K
$ 23.85
9
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00094917
+0.80%
-0.00%
-0.46%
$ 921.36K
$ 11.25
10
Velora
Velora
VLR
$ 0.00053421
+0.05%
+0.24%
+54.31%
$ 892.52K
$ 2.61K
11
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.244E-5
-0.13%
0.00%
-8.70%
$ 55.95K
--
13
Enso
Enso
ENSO
$ 0.8093
-0.12%
-5.03%
-17.93%
--
$ 128.92K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น อินเทนต์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น อินเทนต์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 13 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $188.32M
โทเค็น อินเทนต์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น อินเทนต์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น VLR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น อินเทนต์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 13 อินเทนต์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น อินเทนต์ ยอดนิยม รวมถึง COW, DBR, ACX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ อินเทนต์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น อินเทนต์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $188.32M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม อินเทนต์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง