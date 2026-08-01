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ราคาปัจจุบัน Camino Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CAM เท่ากับ 34,018 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Camino Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CAM เท่ากับ 34,018 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Camino Network ราคา (CAM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAM เป็น USD

$0.00008115
$0.00008115$0.00008115
-48.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Camino Network (CAM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:29:52 (UTC+8)

ราคา Camino Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Camino Network (CAM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CAM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CAM.

Camino Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 34,018 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 419.22M CAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CAM เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.194671 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CAM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Camino Network (CAM) ข้อมูลการตลาด

$ 34.02K
$ 34.02K$ 34.02K

--
----

$ 74.45K
$ 74.45K$ 74.45K

419.22M
419.22M 419.22M

917,499,340.5467205
917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Camino Network คือ $ 34.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAM คือ 419.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 917499340.5467205 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 74.45K

ประวัติราคา Camino Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0.194671
$ 0.194671$ 0.194671

$ 0
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0.00%

ประวัติราคา Camino Network (CAM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Camino Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Camino Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Camino Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Camino Network เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-76.86%
60 วัน$ 0-95.32%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Camino Network

การคาดการณ์ราคา Camino Network (CAM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CAM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Camino Network (CAM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Camino Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Camino Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CAM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Camino Network

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Camino Network (CAM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

เกี่ยวกับ Camino Network

ราคาสดของ Camino Network คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ CAM อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Camino Network คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1098549.04924810648000 Camino Network อยู่ในอันดับที่ #7674 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

CAM มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ CAM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Camino Network คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (419217249.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Outlier Ventures Portfolio และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Camino Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:29:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Camino Network (CAM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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