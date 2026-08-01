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ราคาปัจจุบัน Buy Button วันนี้ คือ 0.00166064 USD มูลค่าตลาด BUY เท่ากับ 1,522,110 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Buy Button วันนี้ คือ 0.00166064 USD มูลค่าตลาด BUY เท่ากับ 1,522,110 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Buy Button ราคา (BUY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BUY เป็น USD

$0.00169265
$0.00169265$0.00169265
+0.11%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Buy Button (BUY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:27:33 (UTC+8)

ราคา Buy Button วันนี้

ราคาปัจจุบัน Buy Button (BUY) วันนี้ $ 0.00166064, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BUY เป็น USD คือ $ 0.00166064 ต่อ BUY.

Buy Button มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,522,110 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 916.66M BUY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BUY เทรดระหว่าง $ 0.00103073 (ต่ำ) กับ $ 0.00179684 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00261233 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BUY เคลื่อนไหว -4.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +37.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 186.21K.

Buy Button (BUY) ข้อมูลการตลาด

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 186.21K
$ 186.21K$ 186.21K

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

916.66M
916.66M 916.66M

916,658,250.9810789
916,658,250.9810789 916,658,250.9810789

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Buy Button คือ $ 1.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 186.21K อุปทานหมุนเวียนของ BUY คือ 916.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 916658250.9810789 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.52M

ประวัติราคา Buy Button USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00103073
$ 0.00103073$ 0.00103073
ต่ำสุด 24h
$ 0.00179684
$ 0.00179684$ 0.00179684
สูงสุด 24h

$ 0.00103073
$ 0.00103073$ 0.00103073

$ 0.00179684
$ 0.00179684$ 0.00179684

$ 0.00261233
$ 0.00261233$ 0.00261233

$ 0
$ 0$ 0

-4.21%

+9.89%

+37.48%

+37.48%

ประวัติราคา Buy Button (BUY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Buy Button เป็น USD เท่ากับ $ +0.00014951
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Buy Button เป็น USD เท่ากับ $ +0.0066357317
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Buy Button เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Buy Button เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000001410682759258

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00014951+9.89%
30 วัน$ +0.0066357317+399.59%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000001410682759258+0.00%

การคาดการณ์ราคา Buy Button

การคาดการณ์ราคา Buy Button (BUY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BUY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Buy Button (BUY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Buy Button อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Buy Button จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BUY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Buy Button

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Buy Button (BUY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Mascot-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

เกี่ยวกับ Buy Button

ราคาสดของ Buy Button คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0536273294474506304000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 9.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ BUY อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Buy Button คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿49153756.63916265960000 Buy Button อยู่ในอันดับที่ #2472 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

BUY มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ BUY มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0332855388774031628000 และ ฿0.0580256591701736624000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Buy Button คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (916658250.9810789 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Meme,Mascot-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Buy Button

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:27:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Buy Button (BUY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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