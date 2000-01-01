ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ธีม Mascot ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Mascot เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0,005945
-1,18%
-6,06%
+18,12%
$ 5,87M
$ 14,59M
2
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0,00154708
-10,57%
+0,15%
+33,44%
$ 1,42M
$ 181,83K
3
Froge
Froge
FROGE
$ 1,944E-9
0,00%
+2,40%
-4,57%
$ 1,26M
--
4
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0,01155046
0,00%
-0,00%
-1,79%
$ 984,31K
$ 24,36K
5
Million
Million
MM
$ 0,981978
-0,72%
-0,01%
-0,49%
$ 982,17K
$ 15,59
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0,00028637
+0,07%
-0,00%
-3,07%
$ 286,33K
$ 25,50K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0,00014872
+0,02%
-0,00%
-1,02%
$ 148,62K
$ 6,00
8
Krex
Krex
KREX
$ 4,91E-6
0,00%
-0,20%
-5,39%
$ 103,21K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4,495E-5
-0,04%
-0,50%
-8,53%
$ 44,93K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3,442E-5
0,00%
-1,00%
-4,18%
$ 34,42K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 2,885E-5
+0,10%
+3,90%
+17,56%
$ 28,85K
--
12
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1,86E-5
0,00%
-4,50%
+10,58%
$ 18,60K
--
13
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 1,657E-5
0,00%
+6,50%
+6,56%
$ 16,57K
--
14
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 3,6919E-8
-0,03%
-0,50%
-2,29%
$ 15,53K
--
15
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1,501E-5
0,00%
0,00%
-3,91%
$ 15,01K
--
16
Lester
Lester
LESTER
$ 2,9937E-8
0,00%
-4,80%
0,00%
$ 12,59K
--
17
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1,19E-5
0,00%
-1,10%
+2,76%
$ 11,87K
--
18
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 1,183E-5
-1,17%
-22,80%
-44,25%
$ 11,83K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0,332
0,00%
-0,36%
+15,20%
--
$ 18,50K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Mascot คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Mascot เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 19 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $11.27M
โทเค็น ธีม Mascot ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Mascot ที่ติดตามบน MEXC นั้น CAPTAIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Mascot กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 19 ธีม Mascot ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Mascot ยอดนิยม รวมถึง KEKIUS, BUY, FROGE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Mascot คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Mascot ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $11.27M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Mascot นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง