Bluzelle ราคา (BLZ)
ราคาปัจจุบัน Bluzelle (BLZ) วันนี้ $ 0.00645193, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BLZ เป็น USD คือ $ 0.00645193 ต่อ BLZ.
Bluzelle มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,069,388 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 475.72M BLZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BLZ เทรดระหว่าง $ 0.00638021 (ต่ำ) กับ $ 0.00656867 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.783089 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00579292
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BLZ เคลื่อนไหว +0.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.24% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 96.67K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bluzelle คือ $ 3.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 96.67K อุปทานหมุนเวียนของ BLZ คือ 475.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.23M
+0.97%
-1.16%
+5.24%
+5.24%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bluzelle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bluzelle เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004687682
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bluzelle เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013450906
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bluzelle เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000017162114157
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.16%
|30 วัน
|$ -0.0004687682
|-7.26%
|60 วัน
|$ -0.0013450906
|-20.84%
|90 วัน
|$ +0.000000017162114157
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Bluzelle อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Bluzelle คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿0.2083532708364787948000 โดย Bluzelle มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ BLZ อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 475722000.77740306 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ Bluzelle คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿99120267.77510573968000 โดยอยู่ในอันดับที่ #1895 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
BLZ มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.2060372047005485756000 และ ฿0.2121231754754706212000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
Bluzelle เข้ากับหมวดหมู่ Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem,Energi Ecosystem,GMCI DePIN Index,GMCI Index อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem,Energi Ecosystem,GMCI DePIN Index,GMCI Index BLZ แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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