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ราคาปัจจุบัน Blendr Network วันนี้ คือ 0.00109823 USD มูลค่าตลาด BLENDR เท่ากับ 44,141 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLENDR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Blendr Network วันนี้ คือ 0.00109823 USD มูลค่าตลาด BLENDR เท่ากับ 44,141 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLENDR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Blendr Network ราคา (BLENDR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BLENDR เป็น USD

$0.00109739
$0.00109739$0.00109739
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Blendr Network (BLENDR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:06:47 (UTC+8)

ราคา Blendr Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Blendr Network (BLENDR) วันนี้ $ 0.00109823, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BLENDR เป็น USD คือ $ 0.00109823 ต่อ BLENDR.

Blendr Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 44,141 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 40.08M BLENDR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BLENDR เทรดระหว่าง $ 0.00109505 (ต่ำ) กับ $ 0.00110072 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.31 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BLENDR เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.93.

Blendr Network (BLENDR) ข้อมูลการตลาด

$ 44.14K
$ 44.14K$ 44.14K

$ 10.93
$ 10.93$ 10.93

$ 46.13K
$ 46.13K$ 46.13K

40.08M
40.08M 40.08M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Blendr Network คือ $ 44.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.93 อุปทานหมุนเวียนของ BLENDR คือ 40.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 42000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 46.13K

ประวัติราคา Blendr Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00109505
$ 0.00109505$ 0.00109505
ต่ำสุด 24h
$ 0.00110072
$ 0.00110072$ 0.00110072
สูงสุด 24h

$ 0.00109505
$ 0.00109505$ 0.00109505

$ 0.00110072
$ 0.00110072$ 0.00110072

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+0.03%

-9.57%

-9.57%

ประวัติราคา Blendr Network (BLENDR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Blendr Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blendr Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003919434
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blendr Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003222022
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blendr Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000178909125093

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.03%
30 วัน$ -0.0003919434-35.68%
60 วัน$ -0.0003222022-29.33%
90 วัน$ +0.0000000178909125093+0.00%

การคาดการณ์ราคา Blendr Network

การคาดการณ์ราคา Blendr Network (BLENDR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BLENDR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Blendr Network (BLENDR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Blendr Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Blendr Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BLENDR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Blendr Network

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เกี่ยวกับ Blendr Network

ราคาปัจจุบันของ Blendr Network (BLENDR) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿0.0354653278369024628000 ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.02% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น BLENDR จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ BLENDR คือ 40082453.67006291 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Blendr Network กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ BLENDR ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Blendr Network วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1425452.80683346076000 ทำให้ Blendr Network อยู่ในอันดับที่ #7187 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ BLENDR ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Blendr Network?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,DePIN และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Blendr Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:06:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Blendr Network (BLENDR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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