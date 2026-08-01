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ราคาปัจจุบัน BioLLM วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BIOLLM เท่ากับ 247,085 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIOLLM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BioLLM วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BIOLLM เท่ากับ 247,085 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIOLLM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BioLLM ราคา (BIOLLM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BIOLLM เป็น USD

$0.00025964
$0.00025964$0.00025964
+0.19%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BioLLM (BIOLLM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:59:47 (UTC+8)

ราคา BioLLM วันนี้

ราคาปัจจุบัน BioLLM (BIOLLM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BIOLLM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BIOLLM.

BioLLM มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 247,085 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.95M BIOLLM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BIOLLM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00242599 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BIOLLM เคลื่อนไหว -10.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 49.36K.

BioLLM (BIOLLM) ข้อมูลการตลาด

$ 247.09K
$ 247.09K$ 247.09K

$ 49.36K
$ 49.36K$ 49.36K

$ 247.09K
$ 247.09K$ 247.09K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,610.528077
999,947,610.528077 999,947,610.528077

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BioLLM คือ $ 247.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49.36K อุปทานหมุนเวียนของ BIOLLM คือ 999.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999947610.528077 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 247.09K

ประวัติราคา BioLLM USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00242599
$ 0.00242599$ 0.00242599

$ 0
$ 0$ 0

-10.07%

+12.01%

-0.84%

-0.84%

ประวัติราคา BioLLM (BIOLLM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BioLLM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BioLLM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BioLLM เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BioLLM เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+12.01%
30 วัน$ 0-78.14%
60 วัน$ 0-70.26%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา BioLLM

การคาดการณ์ราคา BioLLM (BIOLLM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BIOLLM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BioLLM (BIOLLM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BioLLM อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BioLLM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BIOLLM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BioLLM

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เกี่ยวกับ BioLLM

ราคาสดของ BioLLM คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 12.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ BIOLLM อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ BioLLM คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿7978998.08741991640000 BioLLM อยู่ในอันดับที่ #4431 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

BIOLLM มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ BIOLLM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ BioLLM คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999947610.528077 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BioLLM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:59:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BioLLM (BIOLLM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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