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ราคาปัจจุบัน Belgian Malinois วันนี้ คือ 0.07104 USD มูลค่าตลาด BELG เท่ากับ 65,040 USD ติดตามการอัปเดตราคา BELG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Belgian Malinois วันนี้ คือ 0.07104 USD มูลค่าตลาด BELG เท่ากับ 65,040 USD ติดตามการอัปเดตราคา BELG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Belgian Malinois ราคา (BELG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BELG เป็น USD

$0.071077
$0.071077$0.071077
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Belgian Malinois (BELG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:52:23 (UTC+8)

ราคา Belgian Malinois วันนี้

ราคาปัจจุบัน Belgian Malinois (BELG) วันนี้ $ 0.07104, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BELG เป็น USD คือ $ 0.07104 ต่อ BELG.

Belgian Malinois มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 65,040 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 918.49K BELG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BELG เทรดระหว่าง $ 0.066584 (ต่ำ) กับ $ 0.075366 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3.62 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BELG เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -31.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.62K.

Belgian Malinois (BELG) ข้อมูลการตลาด

$ 65.04K
$ 65.04K$ 65.04K

$ 2.62K
$ 2.62K$ 2.62K

$ 66.08K
$ 66.08K$ 66.08K

918.49K
918.49K 918.49K

915,540.2888024471
915,540.2888024471 915,540.2888024471

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Belgian Malinois คือ $ 65.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.62K อุปทานหมุนเวียนของ BELG คือ 918.49K โดยมีอุปทานรวมที่ 915540.2888024471 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 66.08K

ประวัติราคา Belgian Malinois USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.066584
$ 0.066584$ 0.066584
ต่ำสุด 24h
$ 0.075366
$ 0.075366$ 0.075366
สูงสุด 24h

$ 0.066584
$ 0.066584$ 0.066584

$ 0.075366
$ 0.075366$ 0.075366

$ 3.62
$ 3.62$ 3.62

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-3.78%

-31.69%

-31.69%

ประวัติราคา Belgian Malinois (BELG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Belgian Malinois เป็น USD เท่ากับ $ -0.002791009023418084
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgian Malinois เป็น USD เท่ากับ $ +0.0137535429
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgian Malinois เป็น USD เท่ากับ $ -0.0119649546
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Belgian Malinois เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000046656428542

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002791009023418084-3.78%
30 วัน$ +0.0137535429+19.36%
60 วัน$ -0.0119649546-16.84%
90 วัน$ -0.00000046656428542-0.00%

การคาดการณ์ราคา Belgian Malinois

การคาดการณ์ราคา Belgian Malinois (BELG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BELG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Belgian Malinois (BELG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Belgian Malinois อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Belgian Malinois จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BELG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Belgian Malinois

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Belgian Malinois (BELG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedMeme

เกี่ยวกับ Belgian Malinois

ราคาปัจจุบันของ Belgian Malinois คือเท่าไร?

Belgian Malinois เทรดอยู่ที่ ฿2.2940608459854336000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -3.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BELG คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿2100305.70696639360000 BELG อยู่ในอันดับ #6523 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Belgian Malinois มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BELG มีเท่าไร?

มีโทเคน 918488.9328779563 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Belgian Malinois เคลื่อนไหวระหว่าง ฿2.15016536274062656000 และ ฿2.43375830121816144000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Belgian Malinois เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿116.8989338748208000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BELG คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

BELG มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Belgian Malinois

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:52:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Belgian Malinois (BELG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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