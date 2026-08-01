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ราคาปัจจุบัน Beamable Network Token วันนี้ คือ 0.0022105 USD มูลค่าตลาด BMB เท่ากับ 443,533 USD ติดตามการอัปเดตราคา BMB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Beamable Network Token วันนี้ คือ 0.0022105 USD มูลค่าตลาด BMB เท่ากับ 443,533 USD ติดตามการอัปเดตราคา BMB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Beamable Network Token ราคา (BMB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BMB เป็น USD

$0.00221055
$0.00221055$0.00221055
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Beamable Network Token (BMB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:50:01 (UTC+8)

ราคา Beamable Network Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Beamable Network Token (BMB) วันนี้ $ 0.0022105, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BMB เป็น USD คือ $ 0.0022105 ต่อ BMB.

Beamable Network Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 443,533 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 200.65M BMB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BMB เทรดระหว่าง $ 0.00216132 (ต่ำ) กับ $ 0.00235491 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.075889 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00141266

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BMB เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 629.68.

Beamable Network Token (BMB) ข้อมูลการตลาด

$ 443.53K
$ 443.53K$ 443.53K

$ 629.68
$ 629.68$ 629.68

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

200.65M
200.65M 200.65M

999,998,306.371645
999,998,306.371645 999,998,306.371645

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Beamable Network Token คือ $ 443.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 629.68 อุปทานหมุนเวียนของ BMB คือ 200.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 999998306.371645 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.21M

ประวัติราคา Beamable Network Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00216132
$ 0.00216132$ 0.00216132
ต่ำสุด 24h
$ 0.00235491
$ 0.00235491$ 0.00235491
สูงสุด 24h

$ 0.00216132
$ 0.00216132$ 0.00216132

$ 0.00235491
$ 0.00235491$ 0.00235491

$ 0.075889
$ 0.075889$ 0.075889

$ 0.00141266
$ 0.00141266$ 0.00141266

--

+2.27%

-0.13%

-0.13%

ประวัติราคา Beamable Network Token (BMB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Beamable Network Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beamable Network Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008676281
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beamable Network Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002834466
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beamable Network Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000071535089951

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.27%
30 วัน$ -0.0008676281-39.25%
60 วัน$ +0.0002834466+12.82%
90 วัน$ +0.000000071535089951+0.00%

การคาดการณ์ราคา Beamable Network Token

การคาดการณ์ราคา Beamable Network Token (BMB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BMB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Beamable Network Token (BMB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Beamable Network Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Beamable Network Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BMB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Beamable Network Token

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เกี่ยวกับ Beamable Network Token

ราคาสดของ Beamable Network Token คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.071382622466931320000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ BMB อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Beamable Network Token คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿14322799.67908864472000 Beamable Network Token อยู่ในอันดับที่ #3713 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

BMB มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ BMB มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0697944761774385888000 และ ฿0.0760459857378879144000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Beamable Network Token คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (200649601.2119054 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,DePIN และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Beamable Network Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:50:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Beamable Network Token (BMB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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