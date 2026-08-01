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ราคาปัจจุบัน Autocompounding Voting KAT วันนี้ คือ 0.00560071 USD มูลค่าตลาด AVKAT เท่ากับ 1,184,921 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVKAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Autocompounding Voting KAT วันนี้ คือ 0.00560071 USD มูลค่าตลาด AVKAT เท่ากับ 1,184,921 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVKAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Autocompounding Voting KAT ราคา (AVKAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AVKAT เป็น USD

$0.00556248
$0.00556248$0.00556248
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Autocompounding Voting KAT (AVKAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:33:54 (UTC+8)

ราคา Autocompounding Voting KAT วันนี้

ราคาปัจจุบัน Autocompounding Voting KAT (AVKAT) วันนี้ $ 0.00560071, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AVKAT เป็น USD คือ $ 0.00560071 ต่อ AVKAT.

Autocompounding Voting KAT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,184,921 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 211.78M AVKAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AVKAT เทรดระหว่าง $ 0.00536447 (ต่ำ) กับ $ 0.00569058 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02173927 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00508837

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AVKAT เคลื่อนไหว +0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 913.23.

Autocompounding Voting KAT (AVKAT) ข้อมูลการตลาด

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 913.23
$ 913.23$ 913.23

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

211.78M
211.78M 211.78M

211,777,803.6361849
211,777,803.6361849 211,777,803.6361849

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Autocompounding Voting KAT คือ $ 1.18M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 913.23 อุปทานหมุนเวียนของ AVKAT คือ 211.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 211777803.6361849 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.18M

ประวัติราคา Autocompounding Voting KAT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00536447
$ 0.00536447$ 0.00536447
ต่ำสุด 24h
$ 0.00569058
$ 0.00569058$ 0.00569058
สูงสุด 24h

$ 0.00536447
$ 0.00536447$ 0.00536447

$ 0.00569058
$ 0.00569058$ 0.00569058

$ 0.02173927
$ 0.02173927$ 0.02173927

$ 0.00508837
$ 0.00508837$ 0.00508837

+0.34%

+2.03%

-4.34%

-4.34%

ประวัติราคา Autocompounding Voting KAT (AVKAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Autocompounding Voting KAT เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011119
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Autocompounding Voting KAT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003529584
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Autocompounding Voting KAT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009946183
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Autocompounding Voting KAT เป็น USD เท่ากับ $ +0.000001071417671758

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011119+2.03%
30 วัน$ -0.0003529584-6.30%
60 วัน$ -0.0009946183-17.75%
90 วัน$ +0.000001071417671758+0.00%

การคาดการณ์ราคา Autocompounding Voting KAT

การคาดการณ์ราคา Autocompounding Voting KAT (AVKAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AVKAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Autocompounding Voting KAT (AVKAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Autocompounding Voting KAT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Autocompounding Voting KAT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AVKAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Autocompounding Voting KAT

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เกี่ยวกับ Autocompounding Voting KAT

ราคาตลาดปัจจุบันของ AVKAT คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.1808610574425545864000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 2.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Autocompounding Voting KAT มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 AVKAT แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ AVKAT เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน AVKAT มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Autocompounding Voting KAT วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.1732322717689115848000 และ ฿0.1837631864998281072000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ AVKAT ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ AVKAT เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Autocompounding Voting KAT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:33:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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