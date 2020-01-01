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โทเค็น ระบบนิเวศ Katana ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Katana เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.471
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0133
-0.01%
+2.65%
+4.44%
$ 1.01B
$ 60.63K
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07525
+0.03%
-0.45%
-2.81%
$ 801.09M
$ 1.20M
5
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.43
+0.10%
-0.00%
-1.33%
$ 752.07M
$ 6.16M
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,411
+0.09%
+0.00%
-1.46%
$ 649.97M
$ 2.03M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999293
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 3.22M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
9
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.08M
--
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.16
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 298.03K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.285922
-0.04%
-0.00%
-7.99%
$ 15.39M
$ 96.05K
13
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
14
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004453
0.00%
+2.42%
-3.26%
$ 10.42M
$ 27.40M
15
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.00557141
+0.14%
+0.02%
-3.66%
$ 1.18M
$ 908.67
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.998364
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 1.17M
$ 381.95
17
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.002
+0.10%
-0.00%
-0.10%
$ 352.73K
$ 169.80
18
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,150
+0.10%
0.00%
-1.22%
$ 321.47K
$ 2.29K
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00196232
+0.05%
-0.00%
-1.88%
$ 27.53K
$ 2.37K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Katana คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Katana เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 19 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.28B
โทเค็น ระบบนิเวศ Katana ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Katana ที่ติดตามบน MEXC นั้น MORPHO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Katana กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 19 ระบบนิเวศ Katana ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Katana ยอดนิยม รวมถึง LINK, WEETH, MORPHO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Katana คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Katana ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.28B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Katana นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง