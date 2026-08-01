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ราคาปัจจุบัน Aurra by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AURA เท่ากับ 73,754 USD ติดตามการอัปเดตราคา AURA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aurra by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AURA เท่ากับ 73,754 USD ติดตามการอัปเดตราคา AURA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aurra by Virtuals ราคา (AURA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AURA เป็น USD

$0.00006981
$0.00006981$0.00006981
-6.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aurra by Virtuals (AURA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:33:10 (UTC+8)

ราคา Aurra by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aurra by Virtuals (AURA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AURA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AURA.

Aurra by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 73,754 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B AURA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AURA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00992177 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AURA เคลื่อนไหว -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Aurra by Virtuals (AURA) ข้อมูลการตลาด

$ 73.75K
$ 73.75K$ 73.75K

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$ 73.75K
$ 73.75K$ 73.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aurra by Virtuals คือ $ 73.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AURA คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 73.75K

ประวัติราคา Aurra by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00992177
$ 0.00992177$ 0.00992177

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-1.64%

-8.10%

-8.10%

ประวัติราคา Aurra by Virtuals (AURA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aurra by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aurra by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aurra by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aurra by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.64%
30 วัน$ 0-9.50%
60 วัน$ 0-42.41%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Aurra by Virtuals

การคาดการณ์ราคา Aurra by Virtuals (AURA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AURA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aurra by Virtuals (AURA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aurra by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aurra by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AURA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aurra by Virtuals

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Aurra by Virtuals (AURA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Aurra by Virtuals

ราคาปัจจุบันของ Aurra by Virtuals คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Aurra by Virtuals มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ AURA อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 1000000000.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Aurra by Virtuals คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿2381702.75386837936000 โดยอยู่ในอันดับที่ #6290 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

AURA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Aurra by Virtuals เข้ากับหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications,Virtuals Protocol Ecosystem,AI Framework,x402 Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications,Virtuals Protocol Ecosystem,AI Framework,x402 Ecosystem AURA แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aurra by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:33:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aurra by Virtuals (AURA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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