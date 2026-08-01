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ราคาปัจจุบัน Aura Final Boss วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KIMCHI เท่ากับ 655,271 USD ติดตามการอัปเดตราคา KIMCHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aura Final Boss วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KIMCHI เท่ากับ 655,271 USD ติดตามการอัปเดตราคา KIMCHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aura Final Boss ราคา (KIMCHI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KIMCHI เป็น USD

$0.00062087
$0.00062087$0.00062087
-0.42%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aura Final Boss (KIMCHI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:32:10 (UTC+8)

ราคา Aura Final Boss วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aura Final Boss (KIMCHI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 47.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KIMCHI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KIMCHI.

Aura Final Boss มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 655,271 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 990.24M KIMCHI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KIMCHI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0.00139022 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00365152 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KIMCHI เคลื่อนไหว +8.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -47.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 232.08K.

Aura Final Boss (KIMCHI) ข้อมูลการตลาด

$ 655.27K
$ 655.27K$ 655.27K

$ 232.08K
$ 232.08K$ 232.08K

$ 655.27K
$ 655.27K$ 655.27K

990.24M
990.24M 990.24M

990,242,456.462527
990,242,456.462527 990,242,456.462527

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aura Final Boss คือ $ 655.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 232.08K อุปทานหมุนเวียนของ KIMCHI คือ 990.24M โดยมีอุปทานรวมที่ 990242456.462527 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 655.27K

ประวัติราคา Aura Final Boss USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00139022
$ 0.00139022$ 0.00139022
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139022
$ 0.00139022$ 0.00139022

$ 0.00365152
$ 0.00365152$ 0.00365152

$ 0
$ 0$ 0

+8.09%

-47.09%

-47.35%

-47.35%

ประวัติราคา Aura Final Boss (KIMCHI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Final Boss เป็น USD เท่ากับ $ -0.000589126511396976
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Final Boss เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Final Boss เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aura Final Boss เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000589126511396976-47.09%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Aura Final Boss

การคาดการณ์ราคา Aura Final Boss (KIMCHI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KIMCHI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aura Final Boss (KIMCHI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aura Final Boss อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aura Final Boss จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KIMCHI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aura Final Boss

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หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Aura Final Boss

ปัจจุบัน Aura Final Boss มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Aura Final Boss ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -47.09% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ KIMCHI จะขึ้นหรือลง?

KIMCHI มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem

วันนี้ Aura Final Boss ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย KIMCHI อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Aura Final Boss แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- KIMCHI มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี KIMCHI อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 990242456.462527 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Aura Final Boss คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.1179167942051341568000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aura Final Boss

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:32:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aura Final Boss (KIMCHI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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