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ราคาปัจจุบัน Argonot วันนี้ คือ 3.56 USD มูลค่าตลาด ARGNOT เท่ากับ 299,143 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARGNOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Argonot วันนี้ คือ 3.56 USD มูลค่าตลาด ARGNOT เท่ากับ 299,143 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARGNOT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Argonot ราคา (ARGNOT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARGNOT เป็น USD

$3.56
$3.56$3.56
-0.11%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Argonot (ARGNOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:25:38 (UTC+8)

ราคา Argonot วันนี้

ราคาปัจจุบัน Argonot (ARGNOT) วันนี้ $ 3.56, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARGNOT เป็น USD คือ $ 3.56 ต่อ ARGNOT.

Argonot มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 299,143 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 84.11K ARGNOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARGNOT เทรดระหว่าง $ 3.56 (ต่ำ) กับ $ 4.02 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 16.43 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.49

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARGNOT เคลื่อนไหว -5.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -48.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.18K.

Argonot (ARGNOT) ข้อมูลการตลาด

$ 299.14K
$ 299.14K$ 299.14K

$ 4.18K
$ 4.18K$ 4.18K

$ 299.14K
$ 299.14K$ 299.14K

84.11K
84.11K 84.11K

84,112.74938773908
84,112.74938773908 84,112.74938773908

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Argonot คือ $ 299.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.18K อุปทานหมุนเวียนของ ARGNOT คือ 84.11K โดยมีอุปทานรวมที่ 84112.74938773908 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 299.14K

ประวัติราคา Argonot USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 3.56
$ 3.56$ 3.56
ต่ำสุด 24h
$ 4.02
$ 4.02$ 4.02
สูงสุด 24h

$ 3.56
$ 3.56$ 3.56

$ 4.02
$ 4.02$ 4.02

$ 16.43
$ 16.43$ 16.43

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

-5.06%

-11.44%

-48.04%

-48.04%

ประวัติราคา Argonot (ARGNOT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Argonot เป็น USD เท่ากับ $ -0.4594805214902449
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Argonot เป็น USD เท่ากับ $ -2.2676035880
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Argonot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Argonot เป็น USD เท่ากับ $ +0.003557805696534

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.4594805214902449-11.44%
30 วัน$ -2.2676035880-63.69%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.003557805696534+0.00%

การคาดการณ์ราคา Argonot

การคาดการณ์ราคา Argonot (ARGNOT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARGNOT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Argonot (ARGNOT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Argonot อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Argonot จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARGNOT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Argonot

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เกี่ยวกับ Argonot

ราคาปัจจุบันของ Argonot คือเท่าไร?

Argonot เทรดอยู่ที่ ฿114.9613824846304000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -11.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ ARGNOT คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿9660082.25859544712000 ARGNOT อยู่ในอันดับ #4198 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Argonot มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ ARGNOT มีเท่าไร?

มีโทเคน 84112.74938773908 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Argonot เคลื่อนไหวระหว่าง ฿114.9613824846304000 และ ฿129.8159431427568000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Argonot เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿530.5661556804712000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ ARGNOT คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Stablecoin Issuer และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

ARGNOT มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Argonot

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:25:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Argonot (ARGNOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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