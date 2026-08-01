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ราคาปัจจุบัน Aquabank bTether วันนี้ คือ 0.998521 USD มูลค่าตลาด BUSDT เท่ากับ 311,087 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aquabank bTether วันนี้ คือ 0.998521 USD มูลค่าตลาด BUSDT เท่ากับ 311,087 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aquabank bTether ราคา (BUSDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BUSDT เป็น USD

$0.997229
$0.997229$0.997229
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aquabank bTether (BUSDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:23:40 (UTC+8)

ราคา Aquabank bTether วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aquabank bTether (BUSDT) วันนี้ $ 0.998521, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BUSDT เป็น USD คือ $ 0.998521 ต่อ BUSDT.

Aquabank bTether มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 311,087 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 311.55K BUSDT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BUSDT เทรดระหว่าง $ 0.997402 (ต่ำ) กับ $ 1.004 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.028 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.982483

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BUSDT เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.44K.

Aquabank bTether (BUSDT) ข้อมูลการตลาด

$ 311.09K
$ 311.09K$ 311.09K

$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K

$ 312.49K
$ 312.49K$ 312.49K

311.55K
311.55K 311.55K

312,946.42761
312,946.42761 312,946.42761

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aquabank bTether คือ $ 311.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.44K อุปทานหมุนเวียนของ BUSDT คือ 311.55K โดยมีอุปทานรวมที่ 312946.42761 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 312.49K

ประวัติราคา Aquabank bTether USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.997402
$ 0.997402$ 0.997402
ต่ำสุด 24h
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
สูงสุด 24h

$ 0.997402
$ 0.997402$ 0.997402

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.982483
$ 0.982483$ 0.982483

-0.07%

+0.01%

-0.06%

-0.06%

ประวัติราคา Aquabank bTether (BUSDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bTether เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bTether เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008437502
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bTether เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000203698
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bTether เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000018626422544

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ -0.0008437502-0.08%
60 วัน$ +0.0000203698+0.00%
90 วัน$ -0.0000018626422544-0.00%

การคาดการณ์ราคา Aquabank bTether

การคาดการณ์ราคา Aquabank bTether (BUSDT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BUSDT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aquabank bTether (BUSDT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aquabank bTether อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aquabank bTether จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BUSDT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aquabank bTether

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เกี่ยวกับ Aquabank bTether

ปัจจุบัน Aquabank bTether มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Aquabank bTether ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.24476252807180664000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.00% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ BUSDT จะขึ้นหรือลง?

BUSDT มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem

วันนี้ Aquabank bTether ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย BUSDT อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Aquabank bTether แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- BUSDT มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี BUSDT อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 311545.923776 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Aquabank bTether คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿33.19671381859552000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿31.72685504147391272000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aquabank bTether

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:23:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aquabank bTether (BUSDT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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