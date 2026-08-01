Aquabank bCircle ราคา (BUSDC)
ราคาปัจจุบัน Aquabank bCircle (BUSDC) วันนี้ $ 0,999268, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BUSDC เป็น USD คือ $ 0,999268 ต่อ BUSDC.
Aquabank bCircle มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 204.335 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 204,48K BUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BUSDC เทรดระหว่าง $ 0,99912 (ต่ำ) กับ $ 1,0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,031 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,984008
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BUSDC เคลื่อนไหว -0,10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0,01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24,12K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aquabank bCircle คือ $ 204,34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24,12K อุปทานหมุนเวียนของ BUSDC คือ 204,48K โดยมีอุปทานรวมที่ 206881.917157 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 206,73K
-0,10%
+0,01%
-0,01%
-0,01%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ -0,0000198854
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ +0,0000598561
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ -0,0000021960133777
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0,01%
|30 วัน
|$ -0,0000198854
|-0,00%
|60 วัน
|$ +0,0000598561
|+0,01%
|90 วัน
|$ -0,0000021960133777
|-0,00%
ในปี 2040 ราคาของ Aquabank bCircle อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Aquabank bCircle คือเท่าไร?
Aquabank bCircle ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.26888504287967712000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.00% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก
ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?
ระดับสูงสุด (ATH) ของ Aquabank bCircle คือ ฿33.29359138810504000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿31.77610113930791872000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้
มูลค่าโดยรวมของ BUSDC ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿6598492.72190925640000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4684 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด
การมีส่วนร่วมในตลาดของ Aquabank bCircle เป็นอย่างไรบ้าง?
สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BUSDC
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 204483.612125 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว
Aquabank bCircle อยู่ในหมวดหมู่ใด?
Aquabank bCircle อยู่ในหมวดหมู่ LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน
-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BUSDC อย่างไร?
การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BUSDC สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง
|เวลา (UTC+8)
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