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ราคาปัจจุบัน Aquabank bCircle วันนี้ คือ 0,999268 USD มูลค่าตลาด BUSDC เท่ากับ 204.335 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aquabank bCircle วันนี้ คือ 0,999268 USD มูลค่าตลาด BUSDC เท่ากับ 204.335 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aquabank bCircle ราคา (BUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BUSDC เป็น USD

$0,999246
$0,999246$0,999246
0,00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Aquabank bCircle (BUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:23:25 (UTC+8)

ราคา Aquabank bCircle วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aquabank bCircle (BUSDC) วันนี้ $ 0,999268, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BUSDC เป็น USD คือ $ 0,999268 ต่อ BUSDC.

Aquabank bCircle มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 204.335 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 204,48K BUSDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BUSDC เทรดระหว่าง $ 0,99912 (ต่ำ) กับ $ 1,0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,031 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,984008

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BUSDC เคลื่อนไหว -0,10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0,01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24,12K.

Aquabank bCircle (BUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 204,34K
$ 204,34K$ 204,34K

$ 24,12K
$ 24,12K$ 24,12K

$ 206,73K
$ 206,73K$ 206,73K

204,48K
204,48K 204,48K

206.881,917157
206.881,917157 206.881,917157

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aquabank bCircle คือ $ 204,34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24,12K อุปทานหมุนเวียนของ BUSDC คือ 204,48K โดยมีอุปทานรวมที่ 206881.917157 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 206,73K

ประวัติราคา Aquabank bCircle USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,99912
$ 0,99912$ 0,99912
ต่ำสุด 24h
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
สูงสุด 24h

$ 0,99912
$ 0,99912$ 0,99912

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,031
$ 1,031$ 1,031

$ 0,984008
$ 0,984008$ 0,984008

-0,10%

+0,01%

-0,01%

-0,01%

ประวัติราคา Aquabank bCircle (BUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ -0,0000198854
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ +0,0000598561
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bCircle เป็น USD เท่ากับ $ -0,0000021960133777

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0,01%
30 วัน$ -0,0000198854-0,00%
60 วัน$ +0,0000598561+0,01%
90 วัน$ -0,0000021960133777-0,00%

การคาดการณ์ราคา Aquabank bCircle

การคาดการณ์ราคา Aquabank bCircle (BUSDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BUSDC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Aquabank bCircle (BUSDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aquabank bCircle อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aquabank bCircle จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BUSDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aquabank bCircle

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เกี่ยวกับ Aquabank bCircle

ราคาปัจจุบันของ Aquabank bCircle คือเท่าไร?

Aquabank bCircle ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.26888504287967712000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.00% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Aquabank bCircle คือ ฿33.29359138810504000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿31.77610113930791872000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ BUSDC ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿6598492.72190925640000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4684 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Aquabank bCircle เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BUSDC

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 204483.612125 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Aquabank bCircle อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Aquabank bCircle อยู่ในหมวดหมู่ LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BUSDC อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BUSDC สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aquabank bCircle

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:23:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aquabank bCircle (BUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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