ANT COLONY ราคา (ANTS)
--
-2.27%
-6.68%
-6.68%
ราคาเรียลไทม์ ANT COLONY (ANTS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANTS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANTS คือ $ 0.0019544 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANTS มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.68% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ANT COLONY คือ $ 13.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANTS คือ 999.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 999102160.976018 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.88K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ANT COLONY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANT COLONY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANT COLONY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ANT COLONY เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.27%
|30 วัน
|$ 0
|-14.80%
|60 วัน
|$ 0
|-32.22%
|90 วัน
|$ 0
|--
A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.
