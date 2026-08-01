AMC ราคา (AMC)
ราคาปัจจุบัน AMC (AMC) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AMC เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AMC.
AMC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 215,030 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B AMC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AMC เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02844162 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AMC เคลื่อนไหว -0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.19K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AMC คือ $ 215.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.19K อุปทานหมุนเวียนของ AMC คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 215.03K
-0.76%
-0.33%
-5.10%
-5.10%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AMC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMC เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.33%
|30 วัน
|$ 0
|+7.79%
|60 วัน
|$ 0
|-23.13%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ AMC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ AMC คือเท่าไร?
AMC ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง
วันนี้ AMC มีความผันผวนมากแค่ไหน?
ความผันผวนของราคา AMC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร
ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ AMC เป็นเท่าไร?
โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด
AMC มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AMC มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้
ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.9184516728377847408000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น
สภาพคล่องของตลาดสำหรับ AMC แข็งแกร่งแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก
AMC เปรียบเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme,Wall Street Bets Themed อื่นๆ อย่างไร?
ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme,Wall Street Bets Themed AMC มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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