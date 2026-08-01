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ราคาปัจจุบัน Alpha Base Index วันนี้ คือ 0.00126487 USD มูลค่าตลาด ABX เท่ากับ 155,738 USD ติดตามการอัปเดตราคา ABX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Alpha Base Index วันนี้ คือ 0.00126487 USD มูลค่าตลาด ABX เท่ากับ 155,738 USD ติดตามการอัปเดตราคา ABX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Alpha Base Index ราคา (ABX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ABX เป็น USD

$0.00126205
$0.00126205$0.00126205
-6.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Alpha Base Index (ABX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:06:05 (UTC+8)

ราคา Alpha Base Index วันนี้

ราคาปัจจุบัน Alpha Base Index (ABX) วันนี้ $ 0.00126487, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ABX เป็น USD คือ $ 0.00126487 ต่อ ABX.

Alpha Base Index มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 155,738 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 123.12M ABX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ABX เทรดระหว่าง $ 0.00126404 (ต่ำ) กับ $ 0.00135484 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00398179 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ABX เคลื่อนไหว -1.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +68.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.19K.

Alpha Base Index (ABX) ข้อมูลการตลาด

$ 155.74K
$ 155.74K$ 155.74K

$ 2.19K
$ 2.19K$ 2.19K

$ 155.74K
$ 155.74K$ 155.74K

123.12M
123.12M 123.12M

123,123,733.8174666
123,123,733.8174666 123,123,733.8174666

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alpha Base Index คือ $ 155.74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.19K อุปทานหมุนเวียนของ ABX คือ 123.12M โดยมีอุปทานรวมที่ 123123733.8174666 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 155.74K

ประวัติราคา Alpha Base Index USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00126404
$ 0.00126404$ 0.00126404
ต่ำสุด 24h
$ 0.00135484
$ 0.00135484$ 0.00135484
สูงสุด 24h

$ 0.00126404
$ 0.00126404$ 0.00126404

$ 0.00135484
$ 0.00135484$ 0.00135484

$ 0.00398179
$ 0.00398179$ 0.00398179

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

-6.01%

+68.35%

+68.35%

ประวัติราคา Alpha Base Index (ABX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Base Index เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Base Index เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006264094
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Base Index เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004597013
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alpha Base Index เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000201630921148

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.01%
30 วัน$ +0.0006264094+49.52%
60 วัน$ +0.0004597013+36.34%
90 วัน$ +0.0000000201630921148+0.00%

การคาดการณ์ราคา Alpha Base Index

การคาดการณ์ราคา Alpha Base Index (ABX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ABX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Alpha Base Index (ABX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Alpha Base Index อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Alpha Base Index จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ABX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Alpha Base Index

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Alpha Base Index (ABX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base Ecosystem

เกี่ยวกับ Alpha Base Index

มูลค่าปัจจุบันของ Alpha Base Index วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Alpha Base Index เทรดที่ราคา ฿0.0408458437818355208000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -6.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ ABX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Alpha Base Index มีสภาพคล่องอย่างไร?

Alpha Base Index มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ ABX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0408190409876045536000 ถึง ฿0.0437512020914260256000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ ABX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Alpha Base Index อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Index,Base Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ ABX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alpha Base Index

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:06:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alpha Base Index (ABX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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