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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ZIGCOIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ZIGCOIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ZIGCOIN (ZIG) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ZIGCOIN (ZIG) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ZIGCOIN ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ZIG เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ZIGCOIN ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ZIGCOIN (ZIG)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.036321---9.23%-14.99%-13.99%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ZIGCOIN

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ZIGCOIN

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ ZIGCOIN จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 6
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 5ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03645
0.03642
R2
0.03642
0.0364
R1
0.03639
0.03638
PP
0.03636
0.03636
S1
0.03633
0.03634
S2
0.0363
0.03632
S3
0.03627
0.0363

สัญญาณตลาด ZIGCOIN

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.03M
$0.13 M
$0.16 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน ZIGCOIN

การไหลเข้าสุทธิราคา ZIGUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16-$1.12 M0.04
2026-08-15-$0.19 M0.04
2026-08-14-$0.60 M0.04
2026-08-13-$0.25 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZIG/USDT
$0.036324
$0.036324$0.036324
+0.73%
16.06M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ZIG เป็น USD

จำนวน

ZIG
ZIG
USD
USD

1 ZIG = 0.036321 USD

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