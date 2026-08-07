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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Horizen (ZEN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Horizen (ZEN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Horizen ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ZEN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Horizen ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Horizen (ZEN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$4.001---6.48%-4.81%-33.43%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Horizen

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Horizen

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Horizen จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 19
เป็นกลาง 6
ซื้อ 1
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 6ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
3.9993
3.9986
R2
3.9986
3.9982
R1
3.9983
3.998
PP
3.9976
3.9976
S1
3.9973
3.9972
S2
3.9966
3.997
S3
3.9963
3.9966

สัญญาณตลาด Horizen

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.25M
$4.74 M
$4.99 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.35 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.28 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.55 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.54 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Horizen

การไหลเข้าสุทธิราคา ZENUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-17$0.00 M4.01
2026-08-16-$0.02 M4.02
2026-08-15-$0.01 M4.01
2026-08-14$0.00 M4.01
2026-08-13$0.03 M4.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZEN/USDT
$4.001
$4.001$4.001
-0.33%
14.27K (USDT)
ZEN/USDC
$4.001
$4.001$4.001
-0.33%
13.53K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ZEN เป็น USD

จำนวน

ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 4.001 USD

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