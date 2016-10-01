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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Zcash รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Zcash รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ZEC คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Zcash (ZEC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Zcash (ZEC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Zcash ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ZEC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Zcash ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Zcash (ZEC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$492.36---4.65%-10.27%-11.37%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Zcash

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Zcash

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Zcash จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 16
เป็นกลาง 1
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 0ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
492.27
492.23
R2
492.23
492.207
R1
492.21
492.1929
PP
492.17
492.17
S1
492.15
492.147
S2
492.11
492.1329
S3
492.09
492.11

สัญญาณตลาด Zcash

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-2.04M
$12.54 M
$14.57 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-1.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$83.33 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$84.35 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-2.80M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$332.99 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$335.78 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Zcash

การไหลเข้าสุทธิราคา ZECUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-17-$0.07 M493.23
2026-08-16$1.64 M494.11
2026-08-15$3.62 M489.64
2026-08-14-$2.69 M487.99
2026-08-13$1.98 M487.98

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZEC/USDT
$492.36
$492.36$492.36
-0.38%
2.00K (USDT)
ZEC/USDC
$492.35
$492.35$492.35
-0.21%
105.59 (USDT)
ZEC/USD1
$493.07
$493.07$493.07
-0.08%
113.83 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ZEC เป็น USD

จำนวน

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 492.36 USD

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