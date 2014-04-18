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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Monero รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Monero รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Monero (XMR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Monero (XMR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Monero ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XMR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Monero ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Monero (XMR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$412.55--+4.32%+26.07%+7.25%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Monero

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Monero

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Monero จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 22
เป็นกลาง 2
ซื้อ 2
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 2ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
412.8466
412.8433
R2
412.8433
412.8395
R1
412.8366
412.8371
PP
412.8333
412.8333
S1
412.8266
412.8295
S2
412.8233
412.8271
S3
412.8166
412.8233

สัญญาณตลาด Monero

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.08M
$8.95 M
$9.03 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.23M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.68 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.92 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$10.75 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$10.68 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Monero

การไหลเข้าสุทธิราคา XMRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.34 M414.52
2026-08-15$2.24 M407.81
2026-08-14$1.49 M398.21
2026-08-13$1.35 M399.43
2026-08-12$1.42 M399.10

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Monero (XMR) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XMR/USDT
$412.55
$412.55$412.55
-0.47%
6.68K (USDT)
XMR/USDC
$411.89
$411.89$411.89
-0.40%
196.25 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XMR เป็น USD

จำนวน

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 412.55 USD

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