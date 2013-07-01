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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Stellar รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Stellar รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stellar (XLM) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stellar (XLM) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Stellar ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XLM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Stellar ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Stellar (XLM)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1582---3.13%-15.50%+7.54%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Stellar

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Stellar

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Stellar จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 1
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 0ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.15809
0.15808
R2
0.15808
0.15807
R1
0.15807
0.15807
PP
0.15806
0.15806
S1
0.15805
0.15805
S2
0.15804
0.15805
S3
0.15803
0.15804

สัญญาณตลาด Stellar

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.53M
$19.25 M
$19.78 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.49M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$8.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$8.59 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.67M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$36.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$35.52 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Stellar

การไหลเข้าสุทธิราคา XLMUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.40 M0.16
2026-08-15-$0.16 M0.16
2026-08-14-$0.65 M0.16
2026-08-13-$0.42 M0.16
2026-08-12-$0.19 M0.16

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Stellar (XLM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Stellar ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XLM/USDT
$0.1581
$0.1581$0.1581
0.00%
1.08M (USDT)
XLM/USDC
$0.1581
$0.1581$0.1581
0.00%
345.57K (USDT)
XLM/BTC
$0.000002504
$0.000002504$0.000002504
+0.03%
51.72K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XLM เป็น USD

จำนวน

XLM
XLM
USD
USD

1 XLM = 0.1582 USD

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