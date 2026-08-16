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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ONYXCOIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ONYXCOIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ONYXCOIN (XCN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ONYXCOIN (XCN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ONYXCOIN ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XCN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ONYXCOIN ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ONYXCOIN (XCN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0029461---3.64%-18.43%-38.92%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ONYXCOIN

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ONYXCOIN

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ ONYXCOIN จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 12
ซื้อ 9
Moving Averages:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 5ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 7ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.002953
0.002952
R2
0.002952
0.002952
R1
0.002952
0.002952
PP
0.002951
0.002951
S1
0.002951
0.002951
S2
0.00295
0.002951
S3
0.00295
0.00295

สัญญาณตลาด ONYXCOIN

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.01M
$1.47 M
$1.46 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.05 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน ONYXCOIN

การไหลเข้าสุทธิราคา XCNUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XCN/USDT
$0.0029461
$0.0029461$0.0029461
-0.42%
496.79K (USDT)
XCN/USDC
$0.002912
$0.002912$0.002912
-1.55%
18.14M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XCN เป็น USD

จำนวน

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0.0029461 USD

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