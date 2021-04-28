การวิเคราะห์ทางเทคนิค Chia Network (XCH) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ Chia Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XCH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Chia Network ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา Chia Network (XCH)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$1.334
|--
|-0.68%
|-3.76%
|-51.10%
กระแสเงินทุน Chia Network
การไหลเข้าสุทธิราคา XCHUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.01 M
|1.31
|2026-08-15
|$0.00 M
|1.27
|2026-08-14
|$0.05 M
|1.29
|2026-08-13
|$0.00 M
|1.34
|2026-08-12
|-$0.02 M
|1.33
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$1.334
$1.334$1.334
+1.36%
50.93K (USDT)
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